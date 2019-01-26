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喝1杯奶茶要跑6公里！「綿密OO超肥」千萬別點　專家：都脂肪

點評:奶茶控願意跑6公里嗎？
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▲你喜歡喝奶茶嗎？喝完一杯要跑6公里才能消耗所有熱量。（示意圖／記者許力方攝）

生活中心／綜合報導

你是一天沒喝奶茶就會心情不美麗的奶茶控嗎？沒事耍廢來一杯，工作累了來一杯，但你知道一杯奶茶下肚，可是要付出連跑6公里的代價嗎？中國農業大學功能乳品重點實驗室博士胡長利，接受陸媒《生命時報》採訪時，分析出這項罪惡飲品又多胖，並指出若真的想喝，超過60%網友喜愛的「OO奶茶」千萬別選，因為脂肪超多，不想變胖別點。

台灣以「珍珠奶茶」揚名國際，許多明星藝人都抵擋不了奶茶的誘惑，紛紛成為奶茶控。但若告訴你喝完一杯奶茶的後果，你會縮回點奶茶的手嗎？胡長利說，寧波市消保會曾針對10個紅茶、奶茶品牌進行檢測，結果發現其中一杯750c.c.奶茶中含有99克的糖分，粗略估計1公克糖會產生4大卡熱量，99克糖就會產生近400大卡。而以慢跑1小時可跑5～6公里距離，一個56公斤女性慢跑30分鐘能消耗195.9的熱量看來，一杯奶茶下肚，就得連跑1小時、6公里才能消耗這些熱量。

胡長利提醒，市面上流行奶茶大多使用奶精、糖漿、全脂奶粉及茶葉萃取物所調製，也因此大家喝到的奶茶中的糖分，很可能並非牛奶中天然存在的乳糖，而是來自後來添加的糖分或其他配料。和鮮奶茶相比，奶精調製的奶茶少了鈣、維生素A、B、D等，營養價值低。

奶茶,奶泡。（圖／Pixabay）
▲上頭奶蓋部分可能使用動物性鮮奶油或是奶泡粉製成，因此脂肪量高。（示意圖／Pixabay）

但若真的忍不住想喝奶茶，千萬別點「奶蓋類」，因為脂肪最多！胡長利以2017年上海市消保委針對市售奶茶所進行的實驗結果發現，奶蓋樣品平均脂肪含量達到6.3克／100毫升。他說，奶茶口感好主要靠脂肪，而有的店家推出奶蓋奶茶，根據調查，該品項深受60%消費者喜愛，但奶蓋成分大多為奶泡粉或是動物性鮮奶油，脂肪量很高，總而言之會更胖。

想要喝奶茶，不妨自己動手做，胡長利說，將茶葉和牛奶準備好，將水煮開後倒入茶葉，浸泡一段時間再將茶水倒出，將牛奶倒入準備好的茶水中均勻攪拌，放置合適溫度即可飲用。若喜歡甜一點的網友，也建議不要額外添加白糖，以免增加蛀牙和變胖的風險，可以適量的蜂蜜替代。

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