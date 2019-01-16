男子赴東南亞染麻疹！中壢吃尾牙同事全追蹤

▲麻疹個案活動史。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（16）日公布國內新增2例麻疹境外移入個案，都是北部31歲男性，他們分別前往東南亞的菲律賓、越南旅遊，返國後於1月上旬發病、確診。值得注意的是，其中赴越南染並的個案曾於12日晚間在桃園中壢的皇帝嶺餐廳吃尾牙，由於麻疹傳染力強，且尾牙同歡中很可能有到各桌敬酒等活動，全場數百名同事都必須追蹤自主健康管理18天；另一名個案則曾經前往新北市板橋區餐廳用餐，提醒民眾注意。

疾管署副署長羅一鈞表示，這兩名個案都在去年12月下旬出國，返台後分別於1月7日及8日發病，並於11日出疹，兩人分別於第二次、第三次就醫時通報，於今（16）日檢驗確診；目前一人在家休養、一人住院治療中。

羅一鈞表示，當中赴越南的個案已經掌握相關接觸者118人，不過他在在可傳染期間曾經到桃園中壢的皇帝嶺餐廳吃尾牙，目前衛生單位已經掌握他周邊9桌的同事，但考量尾牙容易有敬酒活動，加上麻疹透過空氣、飛沫傳播且傳染力強，已要求該公司通知所有參加尾牙員工需自我健康管理18天。

另一名赴菲律賓的個已掌握接觸者216人，但他也曾經在1月7日晚間7點半到新北市板橋區的「六必居潮州一品沙鍋粥」（民權店）用餐、1/11晚上6點半至新北市板橋區「綠食代素食」消費，提醒同時間在同地點活動民眾應該自我健康管理18天。目前掌握兩人的接觸者尚未有人出現疑似症狀者，將持續追蹤監測至2月2日。

國內今（2019）年累計2例麻疹病例，均為境外移入；2015至2019年累計91例麻疹病例，其中33例為境外移入，感染國家以中國大陸（9例）為多，其餘多為鄰近亞洲國家；另58例為國內感染。菲律賓去年截至11月累計約17,300例，為2017年同期的4.7倍；越南去年12月疫情上升，該國去年累計超過2,000例，為2017年10倍以上，其中胡志明市今年第1週已累計60例。

目前為麻疹好發季節，除了幼兒應該按時接種疫苗MMR疫苗，一般民眾（特別是1981年以後出生的成人），近期如計劃前往麻疹流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗，並於旅遊期間做好防護措施。