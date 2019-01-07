癢到睡不著！　小朋友也要小心的「過敏進行曲」

▲異位性皮膚炎患者，最主要的症狀就是癢，到了晚上還會更加嚴重。（圖／達志／示意圖）

文／劉博仁

一天，有位要參加地區水果公主選美比賽的妙齡女子，來到我的營養醫學門診。她說，異位性皮膚炎發作時非常癢，所以她總是會下意識的去抓，不但皮膚紅腫難看，皮膚還會不停脫屑，害她連買衣服試穿時，都遭店員白眼。為了醫治異位性皮膚炎，她也曾服用類固醇藥物，卻因為藥物副作用而出現月亮臉，更讓她信心全失，希望我能幫助她解決多年的困擾。

為了幫助她，我建議她使用機能性益生菌、天然魚油、月見草油、胺基酸螯合鋅、維生素C以及白藜蘆醇粉內服，搭配含有神經醯胺、琉璃苣油、尿囊素等有益皮膚保養鎖濕成分的皮膚擦劑一起使用。經過半年的調整後，她整體皮膚炎的狀態明顯改善了八成，當然額外的收穫是原本已經有輕度憂鬱症、過敏性鼻炎、睡眠障礙、便祕等困擾的她，也都有了明顯進步。

▲許多異位性皮膚炎患者會發癢到翻來覆去睡不著，嚴重影響生活及睡眠品質。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

異位性皮膚炎的原因與症狀

多年前曾在網路上看到一個國小二年級學生的請假條，請假原因是「皮在養」，雖然癢字寫錯了，但看了還是令人不覺莞爾。不過，在哈哈大笑之餘，各位讀者可 知道，這類皮膚易癢的患者，其實在我營養醫學門診中的比例非常高，可見此過敏疾 病是非常令人困擾的。 異位性皮膚炎患者，最主要的症狀就是癢，到了晚上還會更加嚴重，許多患者會發癢到翻來覆去睡不著，嚴重影響生活及睡眠品質，有些患者還因此心情沮喪，罹患憂鬱症。長期搔抓的結果，皮膚還會漸漸「苔癬化」，也就是皮膚外觀會變厚、變粗，然後出現明顯龜裂的紋理，至於「越癢越抓，越抓越癢」的惡性循環更是不用多說了。

西醫經常將異位性皮膚炎（濕疹）、蕁麻疹、接觸性皮膚炎、血管水腫症通稱為過敏性皮膚炎。根據研究，異位性皮膚炎除了和先天的遺傳體質有關外，也和食物、壓力、環境接觸到的過敏原等有關。許多異位性皮膚炎患者，還會合併氣喘、過敏性鼻炎、腸胃道過敏、過敏性結膜炎等相關疾病，真的很辛苦。目前一般醫師都是以抗組織胺及外用類固醇藥膏為主要治療準則，嚴重時會暫時口服類固醇，但是因為不容易斷根，加上許多患者很擔心長期吃藥的後遺症，例如肝、腎臟、腸胃是否有影響，無形中造成心理壓力，也讓病症越發嚴重。

不可輕忽的異位性皮膚炎併發症

❶皮膚細菌感染：因為搔抓破皮，進而造成細菌感染，此時一定要使用抗生素來治療。

❷皮膚苔癬化：長期抓癢的結果，造成手肘、膝窩、脖子、前胸、腕及踝關節皮膚粗糙、變硬和色素沉積，影響美觀。

❸睡眠障礙：因為夜間皮膚癢進而影響睡眠者大有人在，尤其睡覺時看到小朋友一直抓癢，家長也是倍感難過。

提醒爸媽讀者們，如果幼兒有異位性皮膚炎體質，一定要趁早調理，因為醫學上有所謂的「過敏進行曲」（Allergy march），意思就是如果沒有將過敏體質調整好，長大後很可能也會罹患過敏性鼻炎或氣喘等，千萬不要等閒視之。

▲許多小時候有異位性皮膚炎的小朋友，往往在四到五歲時，會變成過敏性鼻炎，鼻子開始打噴嚏、流鼻水，眼睛開始容易癢、流眼淚，眼睛周圍容易變成黑眼圈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

什麼是過敏進行曲？

臨床上發現，許多小時候有異位性皮膚炎的小朋友，往往在四到五歲時，會變成過敏性鼻炎，鼻子開始打噴嚏、流鼻水，眼睛開始容易癢、流眼淚，眼睛周圍容易變成黑眼圈。此外，還容易併發中耳炎及積水，甚至還有小朋友慢慢轉變成為容易咳嗽不止、夜間喘鳴等氣喘症狀。這種過敏症狀的演進，醫學上稱為「過敏進行曲」。臨床上，自然醫學或營養醫學的醫師會注意到這一點，對於任何過敏症狀的患者，一定會好好以營養素來幫助他們調整體質，並且提醒患者避開過敏原，如此才能預防過敏疾病的惡化。

根據我的臨床研究，會引發異位性皮膚炎的過敏原相當多，因此我簡單整理成下表，供讀者參考。儘管過敏原的檢測方法很多，但不同的方法各有所長，不見得一次就能找出所有過敏原。因此我會建議患者除了抽血檢驗專一性IgE 抗體外，也建議嚴重患者再自費抽血做慢性IgG4 食物不耐過敏原檢測，看看是否有其他過敏原成了漏網之魚。此外，在我的門診中，我還會要求患者必須寫詳細的飲食日記，也就是將一天三餐所吃的食物鉅細靡遺的記錄下來，以幫助患者從中找到過敏原的蛛絲馬跡。

本文摘自《過敏，不一定靠藥醫(增訂版)：劉博仁醫師的營養療法奇蹟之③》／劉博仁（台北菁英診所功能醫學抗衰老中心營運長）／新自然主義