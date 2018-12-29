課徵含糖飲料稅？國健署評估在台實施「困難度高」非優先選項

▲手搖飲料店盛行，立院法治局提建議研議課徵含糖飲料稅。（示意圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內學童肥胖問題嚴重，恐怕引起健康問題，立法院法制局日前提出研究報告，建議主管機關儘速研議課徵含糖飲料稅的可行性。國民健康署表示，國內含糖飲料種類多元，且涉及重複課稅問題，評估開徵含糖飲料稅有其難度，並非改善學童肥胖的優先選項。

根據教育部最新統計資料 ，我國106學年度國小及國中學童近三成過重或肥胖；另依據世界肥胖聯盟調查結果，台灣兒童過重及肥胖率與OECD 33個國家相比，男童排行第6，女童排名第12 。另有調查顯示，國內近五成（47.9%）兒少每天喝1杯以上的含糖飲料，超過四成（43%）每天吃1次以上甜食。

世界衛生組織於2016年發表終止兒童肥胖委員會報告，建議會員國應執行有效的含糖飲料稅捐措施，以減少含糖飲料攝入。國際針對含糖飲料實施課徵糖稅（捐），目前已執行國家包括英國、美國部分州、墨西哥、法國、匈牙利、愛爾蘭等 ，立法院法治局建議主管機關儘速研議含糖飲料稅在我國實施的可行性。

國健署長王英偉受訪表示，署內曾召開專家會議進行評估，由於台灣的含糖飲料市場與國際不同，開徵糖稅恐怕是滯礙難行。報告指出，國際徵收糖稅主要以大廠牌罐裝飲料為主，市場較為單一，但是國內飲料市場多元，各式各樣手搖飲要抽稅就極為困難，且控制肥胖的方法有很多，糖稅只是其中之一，以國內的情況來說並非第一優先。

王英偉表示，國健署現行肥胖控制策略是從出生起就介入，如鼓勵媽媽親餵母乳，可減少孩子肥胖率，透過健康幼兒園及健康促進學校的健康體位，讓學生擁有自主健康管理的能力。老一輩認為「小朋友胖就是福」，現在也進行宣導，讓他們理解「肥胖就是一種疾病」的觀念成為主流。