人夫包皮封死30年！「黃石噁垢」繞整圈　醫搖頭：發臭了

▲洗澡時包皮記得要褪下清潔，否則污垢日積月累都變結石了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男生們洗澡時會把包皮褪下清洗嗎？泌尿科醫師邱鴻傑收治一名30多歲人夫，主訴解尿時痛到不行，求助多家診所都當作泌尿道感染治療，一次次服用抗生素後沒多久又復發。醫師在門診替患者進行理學檢查時，一脫褲就聞到濃烈的魚腥味，接著驚見只剩一條「很細的尿道開口」，整個外生殖器完全封死，冠狀溝都是硬塊，包皮垢都硬成結石了。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《醫師好辣》節目中衛教，位在陰莖前端「蘑菇頭」下方變細的交界處即為冠狀溝，一般男性於青春期過後，包皮應該要能推到冠狀溝處，看得到粉紅色龜頭部分才是正常的，如果沒有，基本上就有包皮過長、包莖的問題。

該名男子棘手的解尿疼痛，看遍大小診所都無解，邱鴻傑在替患者進行理學檢查時，發現他「這一圈全部包著」，僅看到一點點尿道口，幾乎呈全包式。觸診一摸，冠狀溝整圈都是硬塊，包皮垢被封印都成了結石，藏污納垢存放20、30年「整個變硬了」，還伴隨著一股濃郁的魚腥味，在診間內揮之不去。

▲人夫尿尿超痛一直治不好，最後發現是包皮噁垢封印30年感染發炎了。（示意圖／本報資料照）

邱鴻傑說，「會來找我是因為他已經很痛了！」且在性行為時開始會流出一些分泌物，甚至變臭，直到後續執行包皮環切術，剪開患部、全部清除乾淨，患者的生活才終於恢復正常。

許多男生常常漏掉私密處清潔，邱鴻傑指出，包皮過長的包莖常會清不到裡面，一般人仍建議每天將包皮褪下清洗，並且保持乾燥，青春期後若仍呈現包莖狀態，就要找醫師諮詢割除。

至於小朋友到底需不需要割包皮？邱鴻傑解釋，若出現嚴重包莖、反覆發炎、排尿不順或是有些宗教問題，才需要割包皮，否則基本上都等到青春期發育完後再評估。