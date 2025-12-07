ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

醫警告「生肉不要洗」！　恐引發敗血症

▲▼雞肉,生肉,白肉,肉塊,生食材。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫師警告生肉不用洗，恐讓沙門氏菌噴得到處都是。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

烹煮肉品前，不少婆婆媽媽都習慣把生肉拿到水龍頭下沖水，不過這看似「更乾淨」的動作，其實暗藏危機！小兒科醫師傑登警告，洗肉方式不對，會讓沙門氏菌大噴發，吃下被細菌污染的水或食物恐導致高燒、嚴重腹痛與腹瀉，以及噁心嘔吐等，其中嬰幼兒、老年人及免疫力較差者，還可能引發敗血症，務必提高警覺。

傑登醫師在粉專發文衛教，當用水柱沖洗生肉、雞蛋時，水花會把細菌噴得到處都是，等於製造細菌噴霧器，非常髒，最遠可噴90公分，雖然煮熟能消滅細菌，但要是噴到生菜、蔬果等不會再加熱的食物；或是料理台、砧板、餐具、調味罐、水杯、碗筷；已經洗好的奶瓶、奶嘴頭，因不會再煮沸，反而變成感染源，「不小心沾到，吃到就會中獎」。

傑登說明，沙門氏菌是經由糞口途徑，吃下被細菌污染的水或食物而感染，常見症狀有突發性高燒、嚴重腹痛與腹瀉（常有黏液，可能帶血），以及噁心、嘔吐。它經常存在於生肉與家禽，如帶血的雞肉與豬肉表面；雞蛋與蛋製品，還有其他未經消毒的乳品，或被動物糞便污染的蔬果。

▲水煮餐,減肥,養生,清淡。（圖／記者郭婕攝）

▲沙門氏菌怕熱，因此肉品、雞蛋徹底煮熟才是關鍵。（示意圖／本報資料照）

​根據美國CDC與英國食品標準局的建議作法，傑登強調，別洗生肉、避免噴濺，若有需要，請用廚房紙巾擦拭血水就好，雖說不洗肉可能會讓不少人心裡過不去，但光是洗並不會讓肉更「乾淨」，沖完上面細菌還是很多，且被噴得周圍都是，由於沙門氏菌怕熱，因此徹底煮熟才是滅菌關鍵

此外，生、熟食要分開！傑登表示，生、熟食要使用不同砧板、不同刀具和容器，這步驟是防止交叉污染的核心。再來，處理完生肉、生蛋後，要以肥皂洗手， 料理台、砧板和器皿都要用清潔劑清理乾淨。最後，則是要「完全煮熟」，肉品與蛋品中心溫度達71°C以上才能殺菌，因此肉「看起來熟」不代表「真的熟」。

傑登提醒，別讓小習慣變成食物中毒的開端，也請大家告誡身邊親友，「以後生肉都不用洗，記得煮熟就好」。

