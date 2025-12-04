手機拍照揪「口腔癌」　台大研發AI快篩「20秒判定」準確率達95%

▲台大醫院院長余忠仁（右）與副院長高淑芬（左）參與第九屆台灣醫療科技展。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據衛福部最新死因統計，口腔癌在台灣十大癌症死因排名第六，在男性癌症死因更高居第四名，威脅不容小覷。台大醫院今（4）日在台灣醫療科技展分享最新醫療科技成果，與台灣大學合作耗時6年研發「口腔癌AI快篩」，以手機鏡頭拍攝黏膜影像，最快20秒即能標定高風險病灶，準確率高達95%。

2025台灣醫療科技展今起展開，台大醫院院長余忠仁致詞表示，面對高齡化、少子化帶來的人力短缺與照護負擔增加，導入智慧醫療變得相當重要，可以優化醫護作業流程、輔助病情判斷，進而實現「韌性醫療」與「醫療永續」。

余忠仁表示，台大醫院已經於2023年正式啟動生成式 AI 的導入，這次精選11項突破性技術，全面升級臨床照護品質；台灣大學則攜手合作院校，呈現10項多元創新研發成果，展現學術界在醫療科技領域的深厚實力與前瞻視野。

▲台大醫院影像醫學部主任陳世杰展示AI口腔癌快篩。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院影像醫學部主任陳世杰攜手台大牙醫學系教授李正喆、台大生物機電工程學系教授周呈霙，開發 「AI口腔癌快篩系統」。陳世杰說明，口腔癌因為沒有便利的早期篩檢工具，當被發現時晚期的比例高，導致死亡率居高不下，台大團隊整合醫學與AI專業，以台大醫院收治最多複雜、困難口腔癌個案，超過上萬張病灶影像訓練，藉由深度學習模型分析，自動判別病灶風險。

陳世杰指出，僅需以手機或攝影裝置全面拍攝口腔照片，即可在20秒內完成AI判讀，並獲得綠燈（良性）、黃燈（低癌風險病灶）、紅燈（高癌風險病灶）三種燈號風險分級；技術經臨床驗證，準確率超過95%。

陳世杰表示，AI口腔癌快篩預定於2026年完成臨床試驗、申請食藥署（TFDA）查驗登記，未來可望廣泛應用於醫院、健檢中心、社區藥局，甚至企業健康檢查與遠距醫療場域，特別適合嚼檳榔、吸菸、飲酒或HPV感染等高風險族群進行定期追蹤。

台大本次還展出肺癌AI診斷與預後平台、肝癌術後復發預測模型、元宇宙OpVerse延展實境系統、臨床照護方面從包含護理輔助系統優化流程、導入深度電子病歷系統等多項成果，讓人工智慧真正走進第一線，解決臨床痛點。

▲台大醫院與台灣大學參與第九屆台灣醫療科技展。（圖／記者洪巧藍攝）