北醫全基因定序可預測「糖心腎」3大病　病人符合條件免費受檢

▲北醫體系今於台灣醫療科技展展現醫療成果。（圖／北醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

台灣進入高齡社會，透過基因檢測，可望提升老化相關慢性病防治，為此，台北醫學大學啟動全基因定序計畫，體系醫院內的慢性病患，只要符合研究條件，即可免費進行全基因檢測，特別有助預測、掌握糖尿病、心臟病及腎臟病風險；醫師說，全基因定序可看見完整DNA，較以往檢視基因片段更能分析風險趨勢。

2025台灣醫療科技展今揭幕，北醫體系展現成果受矚目。針對全基因定序，北醫附醫內科部主任吳逸文指出，北醫自2023年起加強推動精準醫療，從單一基因位點、外顯子定序逐步升級，去年導入全基因檢測，透過完整的DNA解析，呈現更多微小變異，從癌症、血壓到個人體質的基因特徵，都能提供更完整資訊。

吳逸文說明，相關基因變化經標準化演算法整理後，可將民眾的疾病風險區分為高、中、低等級，若屬高風險族群，醫療團隊會建議更嚴格的飲食、體重管理，並提高追蹤頻率，對於因應糖尿病、心臟病、腎臟病等可能發展的健康問題有明顯幫助。

此外，吳逸文說，坊間有其他醫療院所將全基因定序作為高階健檢項目，但北醫不同之處在於，體系醫院的慢性病患者，如符合研究條件者，可免費接受此檢測，非北醫就診者則需自費，所有程序均依人體試驗委員會規範，包括知情同意、檢體管理與個資保護。

吳逸文表示，北醫目前已完成500名病人的全基因定序，3年內目標提升至3000至5000人，並於國衛院全國計畫下，建立國人的慢性病預測模式，並作為未來預防政策的基礎。

據了解，全基因定序市場自費行情價在4萬至5萬元左右。

