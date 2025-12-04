薑母鴨、羊肉爐熱量爆表？營養師教你4招進補也不怕胖

▲冬天進補怕變胖？營養師教你4招暖身不增重。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者黃稜涵／台北報導

天氣一變冷，周邊朋友開始相揪吃薑母鴨、羊肉爐暖暖身，但吃著吃著，體重也常悄悄有感上升。營養師珊珊在粉專「愛健康營養師珊珊」提醒，其實冬天進補不用怕，只要抓住幾個小技巧，就能暖身不增重，她也整理出「聰明進補4撇步」，讓大家在享受美味的同時，也把健康顧好。

珊珊說，冬令進補最容易踩到的雷，就是高油脂與高熱量的組合。像是大家最常點的「麻油麵線」，一盤熱量可能直逼四百五十大卡，再搭上油脂豐富的湯底，很容易在一餐內不知不覺吃進過量的熱量。麻油雞、藥膳鍋、羊肉爐等常見進補鍋底，也都屬於高鈉料理，一旦喝湯喝得太開心，不只腎臟負擔變大，隔天也很可能明顯水腫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有些店家習慣以大量麻油或高脂肪肉類爆香，讓整鍋料理的油脂含量瞬間飆高，看起來清爽的菜色，其實隱藏著驚人熱量。而許多人吃鍋時少不了的丸子、餃類、火鍋料，都是加工食品，油脂含量不低，吃起來沒有飽足感，但熱量卻默默累積。

要在冬天吃得暖，又不讓體重失控，珊珊整理出「聰明進補4撇步」。第一，盡量以原型食物為主，選擇原塊肉、蔬菜取代加工火鍋料，不僅較無負擔，營養密度也更高。第二，蔬菜量務必充足，葉菜、菇類、木耳等能增加飽足感，也能讓餐後血糖更穩定。第三，若料理中添加酒類，熱量會再增加，建議減少使用或視情況少量添加。第四，湯底油脂與鈉含量高，建議淺嚐即可，避免將湯當飲料喝。

調味部分同樣能左右熱量，珊珊建議，沾醬可多使用蔥、蒜、辣椒等天然辛香料，再搭配少量醬油或醋即可，風味足夠又不會造成太大負擔，沙茶、花生粉、辣油與香油等油脂類調味，則建議儘量避免。

如果晚上有聚餐安排，她提醒民眾，當天的早、午餐可以適度清爽一些，避免三餐都過於油膩，讓身體負擔太重。珊珊表示，冬天進補是許多人最喜歡的季節儀式，溫暖又療癒。只要方法用對，完全不需要在美食與體態之間二選一。她鼓勵民眾，下次聚餐時不妨把這些小技巧分享給親友，一起成為真正「會吃也懂吃」的進補高手。

▼營養師珊珊營養師公開「聰明進補4撇步」不怕胖。（圖／翻攝自愛健康營養師珊珊分專）

