高齡飲食每周至少1顆蛋更安心　研究發現失智風險可降47%

▲研究發現每周至少吃1顆蛋，罹患阿茲海默症的風險可降低47%。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

吃雞蛋好處不少，現在又多了一個新動力。食品專家韋恩在臉書分享，一項針對千位高齡者追蹤近7年的大型研究指出，每週吃1顆以上的雞蛋，相較於極少吃蛋者，罹患阿茲海默症的風險可降低47%，顯示雞蛋可能有延緩腦部退化的保護作用。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活 」寫道，該研究由美國Rush大學團隊進行，共納入1024名平均年齡81.4歲的受試者，所有人都沒有認知退化的跡象，經平均追蹤6.7年後，有280人陸續出現阿茲海默症症狀，佔比約27%，而從飲食紀錄可見，每週吃1顆以上雞蛋，失智風險明顯較低。

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研究團隊在578名參與者過世後進行腦部分析，進一步發現常吃蛋者腦中「β-澱粉樣蛋白」與「Tau蛋白」堆積較少，而這2種蛋白正是阿茲海默症的重要指標。

學者推論，雞蛋中的「膽鹼」成分可能是保護腦部的關鍵，其為乙醯膽鹼的原料，和記憶、學習密切相關，也是神經細胞膜的構成要素之一，而1顆蛋黃即含有約每日所需25%的膽鹼，且還含有Omega-3脂肪酸，2者皆被認為有助維持神經健康。

韋恩寫道，過去有人擔心雞蛋中膽固醇過高而不敢食用，但已有研究指出，提升血中膽固醇的主要來源並非蛋類，而是其他含飽和脂肪的飲食，故對於關注腦部健康者而言，雞蛋可說是低成本又有科學證據的重要飲食選擇。