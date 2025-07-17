川普要可口可樂棄用玉米糖漿　名醫曝改用蔗糖贏在「吸收慢」

▲川普宣布可口可樂將改用蔗糖，導致玉米農產商美股盤後重挫6%。（圖／路透）

記者邱俊吉／台北報導

美國總統川普宣布可口可樂將更換配方，從玉米糖漿改為蔗糖，不僅引起美股震盪，國內有不少民眾也感到好奇，不解這2種糖有何差異。對此，醫師說明，蔗糖屬雙醣，玉米糖漿是單醣，後者進入人體，被吸收的速度較快，故相對下，蔗糖對健康影響較小，但喝多仍將造成肥胖等問題，攝取量仍需節制。

針對玉米糖漿的健康風險，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海解釋，由於玉米糖漿價格較低，市面上標示含果糖的飲品，都是玉米糖漿，使用非常普遍，故近年大量研究探討其與健康相關性，而近年有學者認為，玉米糖漿應被視為慢性毒素，因為現代人的肥胖、脂肪肝、代謝症候群、高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸等，都可能與過度食用玉米糖漿有關。

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此外，多項研究更指出玉米糖漿與糖尿病、心血管疾病、中風、肝硬化、腎臟病等息息相關，各國專家均呼籲民眾要嚴格把關攝取量。

對於蔗糖的健康風險，顏宗海則說，蔗糖是由葡萄糖與果糖連結構成的雙醣，而玉米糖漿則是葡萄糖和果糖的混合物，屬於單醣，兩者一旦進入體內，蔗糖必須經過消化酵素再分解為單醣才能供人體利用，玉米糖漿則可直接被人體利用，吸收速度比蔗糖快，但兩者若過度攝取，造成的傷害並無差別，所以可口可樂即使改用蔗糖，也不代表愛喝的人可以無限暢飲。

顏宗海表示，不論是哪種糖，每日糖分建議攝取量都一樣是不超過總熱量10%，以成人每日攝取熱量2000大卡計算，從糖而來的熱量應低於200大卡，代表每天糖的攝取量應小於50公克，全糖手搖飲超過1杯便破表。

顏宗海也說，川普多次高呼「讓美國再次健康」，之前已宣布要棄用人工色素，要求可口可樂改用蔗糖可視為一系列健康行動之一，而從維護健康角度來看，類似行動有其正面意義，不過民生影響深遠，效益仍待時間觀察。