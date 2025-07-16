癌王！　醫示警「3大症狀」

▲醫師透過胰臟內視鏡超音波檢查，發現3公分胰臟癌腫瘤。（圖／翻攝林相宏臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變。對此，禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，再次呼籲不要輕忽胰臟癌，三大臨床症狀包括「腹痛腹脹、腰背痛、噁心想吐」。

林相宏在臉書說，一名60歲女性的女兒是禾馨產婦，有在關注他們的衛教文，媽媽這4個月來上腹部、胃周圍開始不舒服，不是那種很痛，就是會脹到覺得連睡覺都困難，她形容是那種「連喝水都會想吐」的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林相宏表示，患者後來不舒服延伸到左腰處，食慾也不好，瘦了1公斤；去照胃鏡說胃食道逆流，甚至去看了骨科，說腰椎X光也正常（非常多胰臟癌背痛會去看骨科），覺得吃了幾個月西藥都沒用，轉而求向中醫也不見改善，家人驚覺不對勁，帶來給他檢查。

林相宏指出，初步先照腹部超音波，還真的覺得胰臟沒什麼特別，不過胰臟尾部腫瘤真的很難用超音波照出來，因為前面很多胃腸空氣擋住；馬上安排胰臟內視鏡超音波檢查，鏡頭一掃答案不用3秒鐘就出來了，一個非常典型胰臟癌腫瘤，超過3公分了，趕緊轉診評估手術，希望還來得及。

林相宏提到，上腹部不舒服，不要單純只想到做胃鏡或是超音波，如果早知道4個月前同時想到胰臟檢查，他想病患預後會大不相同，畢竟胰臟癌是搶時間診斷和治療的，「想把所有的如果早知道，轉變為好在我有早知道，共勉之。」