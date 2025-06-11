男女福音！研究顯示：瘦瘦筆「1藥物成分」可讓陰莖長度增10％

▲研究發現服用「胰妥讚」等藥物，可能讓男性陰莖長度增長10%。（翻攝自耕莘醫院官網）

圖文／鏡週刊

坊間有「瘦瘦筆」之稱的藥物胰妥讚（Ozempic）除了減重和控制血糖的功效外，竟被傳出對男性有「特殊」效果。據《紐約郵報》報導，有男性使用者聲稱，在使用這款藥物後，發現自己的陰莖尺寸變長。目前仍缺乏足夠的科學研究來直接證實胰妥讚與男性生殖器尺寸增加之間有明確的關聯，不過，全球男性的平均陰莖尺寸確實有增加的趨勢，有些專家推測，瘦瘦筆這類藥物可能與此有關。

「胰妥讚」（Ozempic），也就是大家熟悉的「瘦瘦筆」，最早是用來治療糖尿病的，不過因為減重效果太好，現在也成了減肥的熱門選項。然而，根據英國 diabetes.co 糖尿病資訊網站的數據，一項有趣的趨勢浮上檯面，從2022年至2024年期間，英國男性的平均陰莖長度從約13.1公分（5.17英吋）增加到約14.3公分（5.63英吋），足足增長了近10%。

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而委內瑞拉男性的數據更是驚人，同期從1.42英吋（約3.6公分）飆升至6.67英吋（約16.9公分）。值得注意的是，這些數據都來自糖尿病患者，曾使用過「胰妥讚」等相關藥物，不禁讓人猜想，瘦瘦筆是否帶來其他「意想不到」的效果。

針對「胰妥讚」（Ozempic）等藥物是否能讓男性實現「變大雕」的夢想，伯明罕伊莉莎白女王醫院泌尿外科顧問醫師維尼（Richard Viney）表示，Ozempic及類似藥物確實可能是影響因素之一。他進一步說明指出，男性的「小弟弟」會隨著年紀增長而變短，主要是因為體脂肪增加與攝護腺肥大，使陰莖內縮。照理來說，Ozempic和Wegovy這種治療糖尿病和肥胖的新藥可有效讓人變瘦，因此也可能與這件事有關，體重減輕後，男性陰莖在視覺上會看起來更大。

《世界男性健康雜誌》（World Journal of Men’s Health）的研究顯示，全球男性平均陰莖長度在過去將近30年內持續增加24%，其背後的原因仍是個謎。雖然有人猜測是不是跟「胰妥讚」這類減肥藥有關聯，但這類藥物是近年才開始流行，陰莖尺寸變長的情況則是已持續多時。男性「雄風」的增長，究竟是不是胰妥讚或其他生活習慣造成的，還需要時間來證明，目前仍是懸而未決的問題，科學界目前尚未有一致共識。



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