他鼻塞「3症狀」拖半年　醫一聽不對勁竟是癌症

▲患者自述「脖子好像有淋巴結腫大」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名患者同時有「鼻塞、輕微流鼻血、淋巴腫大」的情況，他一聽感覺不太對勁，結果診斷確定是鼻咽癌。

陳榮堅28日在臉書說，小症狀拖半年，竟是癌症前兆！一位約50歲男性因病態性肥胖、高血脂的問題，長期在他的門診追蹤治療；某次回診時，對方突然說，「陳醫師，我覺得脖子這邊好像有淋巴結腫大，會不會是甲狀腺出問題了？」

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陳榮堅表示，其實許多病人搞不清楚「脖子腫」到底哪裡出狀況，因此他進一步詢問是否有其他症狀；患者表示沒什麼大問題，就是經常鼻塞，大概持續半年左右，時好時壞，也就沒有特別在意。

陳榮堅指出，當事人提到，只是近3個月，發現擤鼻涕時偶爾會帶血絲；不過，因自己有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，覺得可能只是火氣大而已。

陳榮堅寫道，「但我聽他說同時有鼻塞、輕微流鼻血與淋巴腫大的情況，感覺不太對勁，懷疑可能跟鼻咽癌有關，當天就立刻轉診到耳鼻喉科。診斷後，耳鼻喉科馬上打電話告訴我，他確定是鼻咽癌。」

陳榮堅說，後續治療除了耳鼻喉科要做鼻咽癌手術、放射治療外，他們減重代謝科也要持續合併治療，幫患者控制體重及血脂；後來這位病人是有痊癒，不過也要提醒大家，如果有固定症狀持續超過1個月以上，要提高警覺，儘早就醫檢查比較好。