懷孕最常忽略牙齒健康！醫示警孕婦常見「3大口腔問題」

▲醫師提醒，孕期不可忽視口腔健康。（圖／達志影像）



記者趙于婷／台北報導

孕期口腔保健也不可忽視！顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，很多孕婦在懷孕期間容易忽略口腔照護，最常見的問題包括「牙齦炎、蛀牙和口臭」，之前就曾遇過一名個案從懷孕後期開始就牙痛，但一直強忍，直到痛到受不了才就醫，檢查發現蛀牙嚴重感染牙髓神經，出現嚴重牙髓炎。

張添皓提到，該個案孕期特別愛吃甜的、酸的，加上孕吐讓刷牙變得困難，牙齒清潔不佳、牙齦也開始紅腫發炎，她選擇咬牙忍耐，沒想到產後日夜照顧新生嬰兒、睡眠不足與情緒疲憊，牙痛加劇，讓她幾乎崩潰，檢查發現右下大臼齒早已蛀牙嚴重感染牙髓神經，進一步清除發炎組織，盡可能保住剩餘的牙齒本體。

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大部分孕婦在懷孕期間容易忽略口腔照護，導致「牙齦炎、蛀牙、口臭」三大問題，懷孕時荷爾蒙會發生變化，牙齦紅腫、刷牙流血，加上清潔不到位，容易引發牙齦炎，而孕期口味改變，喜歡甜食、酸的食物，加上噁心孕吐讓刷牙變得困難，蛀牙也就悄悄找上門；口臭則和與胃酸逆流、荷爾蒙變化、口腔清潔不良有關，並非單純的消化問題。

張添皓提醒，孕期間一定要做好口腔清潔，每天至少仔細刷牙兩次、確實使用牙線、牙間刷，尤其在進食酸性食物或孕吐後，先用溫水漱口再刷牙，也要盡可能減少甜食、含糖飲料與酸性食物攝取，採少量多餐、減輕胃部壓力，吃完東西後，務必要做到口腔清潔，另外懷孕前可先進行口腔評估，孕期也可每90天進行一次洗牙。

▲孕婦口腔三大問題。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）