ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

懷孕最常忽略牙齒健康！醫示警孕婦常見「3大口腔問題」

懷孕。（圖／達志影像）

▲醫師提醒，孕期不可忽視口腔健康。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

孕期口腔保健也不可忽視！顯微根管治療醫師、台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，很多孕婦在懷孕期間容易忽略口腔照護，最常見的問題包括「牙齦炎、蛀牙和口臭」，之前就曾遇過一名個案從懷孕後期開始就牙痛，但一直強忍，直到痛到受不了才就醫，檢查發現蛀牙嚴重感染牙髓神經，出現嚴重牙髓炎。

張添皓提到，該個案孕期特別愛吃甜的、酸的，加上孕吐讓刷牙變得困難，牙齒清潔不佳、牙齦也開始紅腫發炎，她選擇咬牙忍耐，沒想到產後日夜照顧新生嬰兒、睡眠不足與情緒疲憊，牙痛加劇，讓她幾乎崩潰，檢查發現右下大臼齒早已蛀牙嚴重感染牙髓神經，進一步清除發炎組織，盡可能保住剩餘的牙齒本體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大部分孕婦在懷孕期間容易忽略口腔照護，導致「牙齦炎、蛀牙、口臭」三大問題，懷孕時荷爾蒙會發生變化，牙齦紅腫、刷牙流血，加上清潔不到位，容易引發牙齦炎，而孕期口味改變，喜歡甜食、酸的食物，加上噁心孕吐讓刷牙變得困難，蛀牙也就悄悄找上門；口臭則和與胃酸逆流、荷爾蒙變化、口腔清潔不良有關，並非單純的消化問題。

張添皓提醒，孕期間一定要做好口腔清潔，每天至少仔細刷牙兩次、確實使用牙線、牙間刷，尤其在進食酸性食物或孕吐後，先用溫水漱口再刷牙，也要盡可能減少甜食、含糖飲料與酸性食物攝取，採少量多餐、減輕胃部壓力，吃完東西後，務必要做到口腔清潔，另外懷孕前可先進行口腔評估，孕期也可每90天進行一次洗牙。

醫師說明孕婦三大口腔問題。（圖／醫師提供）

▲孕婦口腔三大問題。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供） 

李多慧拆丸子頭痛到慘叫　嘆：沒有痛苦就沒有美麗

關鍵字： 懷孕 孕婦 孕期 口腔健康 牙齒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

喝酒臉紅非好事！近半台灣人有酒精不耐症基因　罹癌風險飆70倍

專訪／陳亮恭推5項防老措施　關渡居民失能風險3年降低3%

專業把關！基隆照服員培訓「氣道清潔技術」　19人通過嚴格考核

「更年期」身心變化超痛苦！藥師推「4方式」緩解不適

懷孕最常忽略牙齒健康！醫示警孕婦常見「3大口腔問題」

「酒精不耐症」喝酒更易致癌！醫教「1招」自我檢測

半蹲尿練腿力、站著尿省水？錯誤姿勢恐釀頻尿下背痛　3動作改善

後悔自責怎麼辦？「最強1咒語」自我原諒　負能量是正常通關過程

食道癌初期無症狀！留意9徵兆　有菸檳酒習慣風險增

讀者迴響

回到最上面