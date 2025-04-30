說沒關係 其實很在乎！你也中了「甜檸檬心理」嗎？

▲面對挫折時，有些人常掛口邊的「沒關係」，實際上是一種壓抑情緒的表現，這不僅否認了自己真實的感受，也選擇避開了真正的痛苦。（示意圖／pexels）

文／康健雜誌、葉懿德

「單身也不錯啊」、「沒升官也好，少點壓力」，你也曾用這些話安慰自己嗎？當我們總說「沒關係」，可能就是甜檸檬心理所帶來的反應，會讓我們壓抑情緒、影響心理健康。

小瑋原本有望升遷，卻敗給另一位同事。他笑笑地說：「沒關係啦，我其實也沒那麼想升，升上去只是責任更多、加班更多而已。」

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這種「明明失落卻告訴自己沒關係」的反應，在心理學中稱為甜檸檬心理。心理師方仁君分析，這是常見的心理防衛機制，無論是升遷失利、志願落空、感情受挫，我們常用「沒差啦」的語氣，掩飾心裡的酸楚。就像吃了一口檸檬，明明又酸又澀，卻還要說：「這檸檬好甜。」

什麼是甜檸檬心理？看似療癒，卻可能困住你

甜檸檬心理的本質在於，當現況無法改變，卻下意識提高現有選項的價值，讓自己感覺一切還不錯。舉例來說，落選理想職缺，告訴自己「現在這份工作也挺穩定」；被調離專案，轉念為「這樣剛好可以多陪家人」。

「這是我們在面對失落時的一種轉念策略，讓自己可以繼續往前，幫助我們暫時穩定情緒、維持自尊，讓人感覺一切都還在掌控中，」方仁君解釋。

甜檸檬心理的風險是，我們可能真的會相信自己沒事，久而久之忽略了內心真正的失落感。尤其現代人壓力沉重，像是薪資凍漲、房價飆升、關係複雜，在外要拼業績，在內還要穩住情緒。當無力面對現實，我們更傾向說服自己「其實還不錯」，以逃避真實的挫折與失落。

酸葡萄心理vs.甜檸檬心理，有什麼不同？

除了甜檸檬心理，我們在日常生活中，也常聽到另一個相似概念「酸葡萄心理」。

方仁君說明，酸葡萄心理指的是，當我們得不到某樣東西時，透過貶低那個東西的價值，讓自己覺得沒什麼大不了，例如，面試失利後說，「那間公司也不怎樣啦！」或被拒絕後說，「其實他也沒那麼好。」

相對地，甜檸檬心理則是指，當我們沒得到想要的結果時，努力提升自己目前狀態的價值，好讓現況看起來也不錯。舉例來說，沒有獲得期待中的升遷後說，「其實原本的工作比較有彈性，還是比較適合我。」

雖然看似「轉念」，但若只是用來逃避情緒，而非真心相信，也可能讓我們忽略真正的需求，或長期陷入情緒壓抑。

甜檸檬心理不是壞事，但你真的放下了嗎？

甜檸檬心理並不是壞事。方仁君指出，在短時間內，它能減緩壓力、維護自尊，是一種「讓自己好過一點」的方式。但如果長期依賴這種機制，而沒有處理真正的情緒源頭，可能會產生以下3大問題：

．身體症狀（如胃痛、失眠、頭痛）

．無意識焦慮、夜間夢魘

．情緒麻木或過度壓抑

「有些來談的個案，表面說沒關係，但只要提到那件事，眼神就會閃爍，身體明顯緊繃，」她指出，「這代表他其實還沒真正放下。」

如何判斷自己是真的放下，還是在「硬撐」？最簡單的判斷方法是問自己，「我有多相信我現在說的這句話？」

從1到10分，如果你對「我沒關係」這句話的信任感只有2、3分，那很可能代表你很在意，只是還沒準備好承認而已。

不必逞強，也不急著樂觀！掌握3招溫柔照顧自己

不是每一次挫折都需要立刻「轉念」或「樂觀」，有時候，允許自己失望、承認難過，反而能幫助我們真正放下。方仁君提供以下3個溫柔照顧自己的方法，不妨每天花一點時間練習，讓自己學習面對負面情緒：

1. 每天5分鐘回顧心情：今天我有什麼感覺？有什麼沒說出口？

2. 情緒記錄不必寫日記：用表情符號或 1～10 分打分即可，觀察變化。

3. 找出你真正在意的是什麼：是成就感？被肯定？還是對自己的懷疑？

有時候，真正放過自己，不是再說一次「我沒事」，而是承認：「我在意，但我願意慢慢面對它。」

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