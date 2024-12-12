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有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

▲醫師表示千萬別輕忽腰痛，當心是腎臟出了問題。（圖／CFP）

▲有96%患者不知自己腎臟出問題了。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣腎臟病發生率及盛行率世界第一，又被稱為「洗腎王國」，其中慢性腎臟病也是台灣目前醫療花費最高的疾病。而你知道嗎，竟有96%的患者根本不知道自己患有早期腎臟病。對此，中醫博士吳宏乾分析，可透過「3大跡象」早期發現，包括頻尿、夜尿與常常水腫，一旦察覺有上述異狀，應進一步就醫檢查以確認病況。

中醫師吳宏乾在YouTube頻道健康云之道中提到，罹患腎臟病會出現「泡、水、高、貧、倦」的症狀，分別代表泡泡尿、水腫、高血壓、貧血與疲倦，但當有這5大症狀時「大概都是比較後期的」。因此他認為可從更初期的徵兆幫助辨識，例如若變得容易頻尿、夜尿，以及動不動就水腫，建議可就醫尋求專業醫師協助。

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提及頻尿、夜尿的定義，吳宏乾說明，一天排尿8次內算正常，若連續一個月每天平均都尿超過8次，要注意腎臟濃縮的機能變差了；再來則是夜尿，若時常因夜尿中斷睡眠，且每晚超過2次、持續1個月都未改善，務必就醫別再拖了。

水腫。（圖／記者李佳蓉攝）

▲按壓小腿脛骨前緣，皮膚凹陷無法回彈，小心就是水腫了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

至於水腫，吳宏乾表示，上班族若久坐辦公室，容易引發腿部水腫，倘若本身的工作性質不需坐太久、也常常在走路，卻還莫名水腫，得小心是腎臟出問題。「腳水腫」該如何觀察與腎臟有關？他說明3重點，首先是皮膚因被水分撐開而會顯得光亮；其次是壓下小腿脛骨前緣會感到疼痛，皮膚呈現凹陷、起不來的狀態。

此外，吳宏乾說，在未塗抹任何乳液的情況下，臉部顴骨處很光亮，且按壓後皮膚下陷無法立刻回彈，也能辨別是水腫。他補充，因受到地心引力的影響，因此腿部水腫是最嚴重的，建議應優先觀察腿部是否出現水腫現象。

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