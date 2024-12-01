路邊「蕈菇」別亂採！專家示警誤食恐傷肝腎

▲誤食路邊野菇恐食物中毒、嚴重者傷肝腎。（圖／食力提供）

文／編輯部

台灣屬於亞熱帶氣候，溼熱多雨的環境適合許多種類的蕈菇生長，尤其是雨後山間、農地、草地、竹林經常會長出朵朵小傘狀的蕈菇，若摘下煮食可能讓自身暴露於食品中毒的風險。近年食品藥物管理署（簡稱食藥署）受理了4例各縣市政府衛生局送驗因民眾自行採食野菇而引發食品中毒之案例，經分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，確認有3例為綠褶菇（Chlorophyllum molybdites），1例為擬灰花紋鵝膏（Amanita fuligineoides）。

由於有毒蕈菇可能與部分可食性蕈菇的外觀極為相似，時常導致民眾混淆而發生誤食而引發中毒症狀，如有毒的綠褶菇與擬灰花紋鵝膏可能被當成可食用的菇類。綠褶菇全株有毒，生長季節多為春夏秋季，廣泛分布在台灣平原地區，民眾自行採摘誤食機率大，臨床症狀常見有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎症狀。擬灰花紋鵝膏則含有強烈的毒性成分環肽毒素，可能對人體肝臟、腎臟和中樞神經系統造成嚴重損害。

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食藥署提醒民眾看到路邊生長出來之野生菇類，應遵守「不採不食」的原則，也不要餽贈親友，以避免因誤食而危害身體健康。若民眾因誤食不明野菇出現生理不適的中毒症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

你應該要知道的食事

台灣氣候適合野生蕈菇生長，但某些毒蕈菇如綠褶菇與擬灰花紋鵝膏具有高度危險性。誤食這些菇類可能導致中毒症狀，食藥署建議民眾遵守「不採不食」原則，避免誤食。

本文由食力food NEXT【路邊野菇「不採不食」！誤食恐食物中毒、嚴重者傷肝腎】授權提供