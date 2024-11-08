吃南瓜別去籽！　醫認證「南瓜籽8大意想不到好處」

▲南瓜籽有益健康。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

南瓜，尤其是南瓜籽及其提取物，不僅與泌尿系統健康息息相關，還在多方面促進整體健康。對此，泌尿科呂謹亨醫師搜尋文獻，整理了南瓜和南瓜籽，關於泌尿科和其他健康方面的八大益處！

1、改善攝護腺健康

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南瓜籽油含有豐富的植物固醇，特別是 delta-7-固醇，能有效減少攝護腺增生相關的症狀，如尿頻和尿急。多項研究證實，南瓜籽油能顯著改善攝護腺健康，並降低下泌尿道症狀。

2、抗炎作用

南瓜籽中的抗氧化劑（如維生素E和類黃酮）能抑制體內的炎症反應。這不僅對攝護腺炎有幫助，也有助於減少全身性炎症，從而促進整體健康。

3、促進泌尿系統功能

研究顯示，南瓜籽提取物可提高膀胱功能，改善排尿問題，特別是夜間頻尿和尿流不足的情況。

4、預防腎結石

南瓜籽含有高濃度的鎂，這種礦物質有助於預防腎結石的形成。鎂能促進鈣的代謝，減少鈣在泌尿系統中的積聚，從而降低結石的風險。

5、改善心血管健康

南瓜籽中的不飽和脂肪酸，特別是亞油酸，能幫助降低血液中的壞膽固醇（LDL），從而保護心血管健康。這對於預防高血壓和動脈硬化具有潛在益處。

6、調節血糖

南瓜籽中富含纖維，有助於控制血糖水平。南瓜中的天然成分還能增強胰島素的敏感性，對於糖尿病患者或預防糖尿病發展有益。

7、支持免疫系統

南瓜含有豐富的維生素A和C，這些抗氧化劑對於增強免疫系統非常重要。維生素A有助於維持黏膜屏障，防止細菌和病毒的侵入，而維生素C則促進白血球的生成，增強免疫力。

8、有助於提升心情與睡眠

南瓜籽富含色氨酸，這種氨基酸是合成血清素的前體。血清素有助於穩定情緒，並轉化為褪黑素，從而改善睡眠質量。研究顯示，適量攝取南瓜籽有助於緩解焦慮與失眠。

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