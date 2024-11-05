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男業務入珠15顆！愛愛一脫褲「全被蓋住」糗爆了　急求救醫

▲雄風不再？勃起功能調查：逾5成沒晨勃、7成憂性能力衰退。（圖／記者黃克翔攝）

▲男子砸錢入珠15顆，沒想到全被包皮蓋住，愛愛時還得「手動翻開」才看得到。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中部一名30多歲男業務一走進泌尿科診所，即表示要處理包皮問題，褲子一脫，醫師呂謹亨就發現他的包皮的確比較長，不過令人驚訝的是底下「還藏著一圈入珠」，總共15顆。原以為是女伴在愛愛時不喜歡珠子所帶來的觸感，因而要來取出，追問後才得知，是男子嫌包皮太長了，希望能割掉多餘的皮以「展示」自己的入珠巨作。

收治個案的開業泌尿科診所院長呂謹亨醫師在粉專上分享，不少男性對於GG的要求不只是夠硬、夠持久，從割包皮到入珠，甚至是最新的龜頭增大、陰莖增粗增長都越來越多，似乎如此才能展現男性雄風。

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呂謹亨接著分享，最近遇到一名男業務前來處理包皮的問題，「褲子一脫，確實，包皮比較長，翻開一看，原來還藏著一圈入珠。」第一時間以為又是一個想要取入珠的患者，原本還想虧對方，「是不是老婆或女友不喜歡要你拿出來？」未料患者急著抱怨是包皮太長了，自己的入珠在愛愛時全被蓋住，還要手動翻出來才能展示，為此困擾不已，因此想割包皮。

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師透過雷射精雕包皮，除去過長的包皮，也保留入珠的位置。（示意圖／記者李佳蓉攝）

呂謹亨接受《ETtoday健康雲》採訪時透露，能理解男子的舉動，畢竟都花錢入珠了，若還要翻開包皮才看得到「就少了那麼點意思」。他曾有用包皮槍處理過這類患者，不過要看入珠的位置，由於每個人的生殖器、包皮形狀不同，這位患者入珠完，因剩餘的皮長度不夠使用包皮槍，雖然其好處是傷口美觀、無縫線疤痕，不過並非每個患者都適合。而一般的包皮手術，把包皮整層切除，就浪費了皮下的組織。

呂謹亨表示，該名男子最後透過雷射精雕包皮，沿著入珠的邊緣設計，剛好能夠除去過長的包皮，完整保留入珠的位置，加上保留皮下組織與筋膜層，手術後有稍微增粗的效果，又不破壞入珠穩定性，術後患者相當滿意。

▲▼他瘋狂DIY「入珠51顆」！連繞5圈…妻一試痛歪：跟我有深仇大恨？（圖／呂謹亨醫師授權提供）

▲入珠花費不便宜，曾有男子DIY入珠51顆，愛愛硬塞讓妻子痛不欲生，下令要全部清乾淨。（圖／呂謹亨醫師授權提供）

呂謹亨藉此衛教，入珠為將異物植入陰莖的過程，即在包皮打一個小洞，在內外層中間創建空間，接著將玻璃珠、金屬珠、瑪瑙等圓形物體放入其中。他說，植入珠子後，陰莖勃起時珠子會明顯凸出，很多人認為這些凸起可增加女性性愉悅。但根據研究顯示，此手法對於雙方性愉悅無明顯改善，相反的女性可能感到疼痛，容易造成陰道擦傷而發炎，嚴重者甚至會撕裂私密處。

呂謹亨提醒，植入異物會不斷刺激男性下體，使局部組織變得肥厚，可能出現增生、瘤狀突起和過敏反應，甚至引發癌變。此外，入珠花費也不便宜，若另一半不喜歡入珠的感覺，還得接受植入和取出2次手術，更嚴重的是手術傷口或入珠後發生感染，恐致陰莖纖維化或化膿壞死的風險。他建議入珠前應謹慎考慮，詳細了解風險與後果，並在決策前諮詢醫師專業建議。

「雙馬尾隨風飄」貴賓狗轉頭直盯 後方騎士嚇到笑慘：以為是小孩

關鍵字： 醫藥新聞 入珠 割包皮 泌尿科醫師 呂謹亨醫師 陰莖增粗 性愛

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