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嫩妹去按摩！師傅「摸1處怪怪的」　就醫一照：大大小小肌瘤

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

▲嫩妹有固定給人按摩的習慣，卻意外發現子宮肌瘤。（示意圖／pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

每天承受高壓工作，不少人下了班會去按摩、放鬆身心靈。一名嫩妹定期會找按摩師放鬆筋絡，某次師傅在替手腳冰冷的她「暖宮」按摩時，按著按著卻驚覺她的腹部整個隆起、凸起一塊，秒驚覺不對勁，勸她一定要去看醫生，女子一開始還不以為然，認為只是太胖脂肪堆積，最後就醫一照，子宮裡竟是大大小小的肌瘤遍布。

婦產科醫師林映玫曾在醫師好辣節目中分享，該名女子在按摩當天透露最近有手腳冰冷的問題，師傅認為應是女生子宮偏寒，因此建議將當天的療程改為「暖宮」，而當天也從原本趴著按摩改為躺著按摩。

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林映玫說，師傅按著按著就發現女子整個腹部隆起「凸起一塊」，當下勸她一定要看醫生，對方卻連忙解釋，「沒有，這很久了我知道，這只是脂肪而已，沒問題。」但師傅仍堅信直覺，並指自己替這麼多客人服務過，篤定這絕不是單純的胖。怎料對方還是強調自己有在運動、做仰臥起坐，只是肚子肉肉比較難瘦。雙方一來一往僵持了許久。

▼按摩師傅摸到她肚子凸起一塊，要她趕快去看醫生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼婦女以為變胖其實是長卵巢腫瘤。（圖／記者李佳蓉攝）

林映玫說，女子後來總算來看診，一經檢查發現她的子宮裡遍布大大小小的肌瘤，最小顆的已有5、6公分這麼大，也坦言這類人其實在門診並不算少見「她們都會覺得自己是變胖了。」她表示，按摩好處多多，除了可以放鬆外，有時還能意外地發現身體的病灶。

婦產科醫師張瑜芹曾說明，每4名女性就有1人長有子宮肌瘤，40歲以上女性更有50%患有，其為長在子宮內的平滑肌瘤，多為良性，不太會有症狀，只有約30%的人會因為肌瘤大小及生長位置引起症狀。而常見的症狀包括，經血量多、經期疲勞、頭暈、貧血、便秘、頻尿、下背痛及性交疼痛「基本上5公分以下的肌瘤是完全沒有症狀」，也因此很多人都是在健檢時意外發現，否則根本不自知。

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關鍵字： 醫藥新聞 按摩 子宮 肌瘤 暖宮 手腳冰冷 腹部隆起 醫師好辣 婦產科 林映玫醫師

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