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30歲男低密度膽固醇飆200　醫一聽菜單：完了

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲飲食要均衡。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

外科醫師陳榮堅分享，一名30歲男性低密度膽固醇從180變200，並指自己「清淡飲食」，「我都吃飯、麵跟水果呀！」醫師一聽，「我心想完了，這些都是高醣分的食物呀。」

陳榮堅近日在臉書說，這名男性覺得自己脖子緊、不舒服，懷疑自己有三高問題，因此前來看診，檢查發現BMI值約28-29，屬於輕度肥胖，且低密度膽固醇高達180；正常的低密度膽固醇應小於100，通常超過130就需要服用藥物。

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陳榮堅表示，因此開了藥物，並進行衛教，告訴患者要戒掉菸酒，控制飲食、減少醣分攝取等等；一個月後回診，他說，「醫生，我覺得脖子更緊、更不舒服了，你再幫我驗一次血」，結果一驗低密度膽固醇反而變成 200，比之前更高了，他就懷疑是藥沒有效。

陳榮堅指出，於是一一和患者確認用藥及生活、飲食習慣，他表示自己都有按時吃藥，飲食也都非常清淡，「我都吃飯、麵跟水果呀！」

陳榮堅提到，聽患者這樣說，「我心想完了，這些都是高醣分的食物呀！其實高醣分的食物遠比高油、高鹽對健康的危害更大。並不是藥物無效，而是他選擇了錯誤的食物。我建議他減少澱粉的攝取量，並增加肉類、蛋類及蔬菜的攝取。」患者詢問，「不吃澱粉不會很餓嗎？吃蛋不會讓膽固醇變高嗎？水果不是很健康嗎？」

陳榮堅表示，這樣的對話開始陷入無限循環，最後決定將患者轉給營養師，讓營養師來幫他規劃飲食；飲食控制一個月後，在沒有增加藥物劑量的情況下，他的低密度膽固醇已經降到了140。

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關鍵字： 陳榮堅 膽固醇

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