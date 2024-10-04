皮膚爛20年！他「試吃1食物」一週後驚喊：全好了

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皮膚爛20年！他「試吃幾片肉」一週後驚喊：全好了

肝癌引發皮膚癢。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲患者皮膚潰爛20年治不好，看遍名醫都找不到原因。（示意圖／台中慈濟醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

許多正在減肥的人聞「油」色變。一名20年來茹素、吃全無脂餐的患者，食物都燙過再吃，卻同時伴隨著嚴重的皮膚潰爛問題，怎麼治都治不好，也找不出病因，長年來為此困擾不已，直到聽聞「吃點脂肪、吃點五花肉」是必要的，他決定姑且試試看，然而就在吃了幾片五花肉後，1週後「皮膚潰爛就好了」讓他超吃驚。

減重名醫、初日診所院長宋晏仁醫師在奕起聊健康節目中表示，患者當時求診一見面就興奮透露，是聽了他在節目中分享要吃點脂肪和五花肉，於是半信半疑地鼓起勇氣吃了幾片，1週後竟驚見膚況顯著好轉，對方不信邪地再吃回燙青菜、不吃油，怎料潰瘍再度發作，「在吃了幾片（肉）後皮膚又好了。」

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▲新麻蒲海鷗豬五花肉。（圖／記者黃士原攝）

▲茹素20年的他嘗試吃了幾片五花肉後，膚況竟奇蹟似地好轉。（示意圖／記者黃士原攝）

宋晏仁說，該名患者專程從美國返台掛號，只為了和他分享這件事。他當下好奇地問，「皮膚（現在狀況）呢？」只見對方藏不住喜悅嗨喊，「好了啊！」親眼見證飲食對健康所帶來的改變。

宋晏仁強調，執行低脂肪或低碳飲食都有人減肥成功，「但完全不吃油一定會出問題」。他說明，人體的必需脂肪酸常出現在細胞膜上，一旦細胞膜出現缺損就不健康了，無法有效與周圍的細胞溝通，在無法有效傳遞訊號的情況下，即無法有效地做出防禦動作，身體也容易生病。

究竟該不該吃油？宋晏仁直言，「有些好油還是要吃的！」並說，存在於天然蛋白質裡的油脂就是好油，若能攝取整塊的蛋白質一定就含有油脂，認為有些刻意榨出來的不見得是好油。

▲▼豬油,油,動物油,植物油。（圖／翻攝自pixabay）

▲優質油脂有益健康。（示意圖／翻攝自pixabay）

北投健康管理醫院營養師潘富子曾指出，脂肪可幫助維生素A、維生素D、維生素E、維生素K的吸收，及生成人體中的脂肪組織來承擔保護內臟器官的責任，還可維持神經及皮膚的正常運作。

在油脂選擇上，潘富子建議可選擇橄欖油。其中含有30餘種豐富的「橄欖多酚」，多酚是優異的抗氧化物，可幫助人體有良好抗發炎功效；也有較高含量的α型態「維生素E」，有助清除自由基，可保護身體脂溶性的組織，如血管、細胞膜等，還可預防脂溶性物質（如低密度脂蛋白LDL、結構脂肪酸）被氧化造成對身體的傷害。

另外，橄欖油內也含有「單元不飽和脂肪酸」和「植物固醇」，潘富子說明，單元不飽和脂肪可幫助增加好的膽固醇（HDL），減少壞的膽固醇（LDL），可降低罹患冠心病的風險。而橄欖油中的植物固醇以β-sitosterol為主，在結構上與膽固醇相似，可與腸道中的膽固醇競爭被人體吸收的機率，沒被人體吸收者就會隨著糞便排出體外。

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