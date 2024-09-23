「全球前2%頂尖科學家」公布！陳亮恭連5年排台灣臨床醫學第一

▲台灣上百名醫師入選全球前2%頂尖科學家榜單。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

2024年「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」在9月16日發布，其中國內臨床醫學領域排名前20名中，包括台大、北榮、長庚等醫學中心醫師入榜，而台北市立關渡醫院院長陳亮恭第5年蟬聯國內第一。

「全球前2%頂尖科學家（World’s Top 2% Scientists）」已經連續5年發表榜單，全球約有22萬名科學家入選，比去年增加近1萬人。值得注意的是，國內高齡醫學專家陳亮恭不僅連續5年上榜，更連續5年蟬聯台灣臨床醫學領域的第1名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮恭笑稱，獲此殊榮當然開心，但壓力也很大，可以連續5年第一，絕對是北榮和陽明交大的支持，要感謝研究團隊所有成員的努力。他也特別提到，北榮高齡醫學團隊在全球兩大頂尖期刊「Lancet Healthy Longevity」、「Nature Aging」都有穩定發表，是編輯團隊探索高齡與老化研究方向的重要諮詢對象，這點是非常受到肯定的。

榜單上的第2名是國衛院兼任研究員曾慶孝，過去在台大內科部服務，退休後到國衛院任職，第3名則是台大癌醫中心榮譽院長鄭安理，專長為一般腫瘤、肝癌、淋巴瘤。

本屆台灣總計入選1407人，其中臨床醫學領域有356人，比去年增加20人。在國內排名前20名的醫學領域者中，台大有4名、北榮6名、長庚有3名、高醫2名、馬偕1名、中醫大1名，花蓮慈濟1名。