醫2兒連中「喉嚨整片潰瘍」！　腸病毒9大QA爸媽最常問

▲醫師的2個兒子接連感染腸病毒，從一顆顆小紅點變成整片潰瘍。（圖／陳世璽醫師授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

腸病毒疫情上下震盪，疾管署預估全國疫情將持續至10月中下旬才會脫離流行。耳鼻喉科醫師陳世璽家中2寶也沒逃過這一波，他透露，5歲兒子1周前開始發燒，張嘴一看「冒出小小紅點」越看越不對勁，後續又傳染給3歲弟弟。他也分享腸病毒衛教文，示警一旦出現4重症前兆：嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快，請立刻就醫。

陳世璽醫師在粉專分享，5歲哥哥1周前開始發燒，此外沒有其他症狀，「不過張嘴一看，我內心就覺得不太妙…」軟顎上出現小小紅點，接著演變為整片潰瘍，確診腸病毒，怎料還未痊癒，3歲弟弟也接連中鏢，於是兩人再多放了1周暑假。家人也替孩子準備1周的「軟質菜單」，包括稀飯、麵線、羹湯、優格、豆花、布丁，今（23）天已返校上課了。

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▲孩子得到腸病毒可能出現發燒症狀。（示意圖／視覺中國）

陳世璽曾整理腸病毒來襲，爸媽最想知道的9大QA，分享給家長們：

Q1：我的小孩得到腸病毒？ 他（她）怎麼沒吐、沒拉肚子？

A：腸病毒指的是一群病毒的集合，因為有個「腸」字，常讓人誤以為這些病毒造成的症狀是腸胃炎。事實上，腸病毒的「腸」指的是這類病毒會經由腸道進入身體，再跑到全身產生症狀。腸病毒最常見的表現，一個是造成嘴巴多處潰瘍的「疱疹性咽峽炎」；另一個是造成手、腳、口腔冒水泡的「手足口病」。小朋友在得到腸病毒時，常會合併發燒。

Q2：腸病毒怎麼傳染？

A：腸病毒的傳染途徑大多是與患者分泌物的接觸，主要經由腸胃道（糞—口、水或食物污染），也可經由呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，接觸患者皮膚上的水泡及分泌物也會傳染。

Q3：嘴巴破了，孩子是得到腸病毒了嗎？

A：口腔潰瘍如果只有一個，而且不是出現在軟顎上，先不用太過緊張。腸病毒的潰瘍常常是多發的出現在口腔後方的軟顎（口咽部）上，也很常合併發燒。

Q4：讓孩子隨身攜帶酒精乾洗手，可以阻絕腸病毒嗎？

酒精殺不死腸病毒，要提醒孩子「手一定不能放到嘴巴中」，吃東西前要用肥皂濕洗手。環境的部分，可以用500 ppm濃度的稀釋漂白水針對重點區域：門把、玩具、童書、桌椅等做消毒；如果是感染腸病毒的孩子的體液或糞便可能碰到的地方，要使用1000 ppm濃度的稀釋漂白水消毒。

▲醫師提醒，感染過腸病毒的孩子返校上課仍要戴口罩、勤洗手。（示意圖／嘉義縣政府提供）

Q5：距離孩子發病已經7天了，是不是沒有傳染力了？

A：腸病毒發病的7天內，是傳染力最強的時候，因此感染腸病毒建議在家裡休養1周。但是感染後，腸病毒會在呼吸道中存在1到3周，糞便中甚至8到12周，因此仍要提醒感染過的孩子返校上學要戴口罩、勤洗手，尤其是上完廁所後一定要把手洗乾淨，才不會傳染給其他小朋友。

Q6：孩子得到腸病毒，該怎麼辦？

A：腸病毒的潛伏期約2到3天，病程約7到10天，目前沒有特效藥可縮短病程，治療上以症狀治療為主。醫師會開立消炎止痛藥、退燒藥。照顧上要注意孩子有無脫水現象，或是腸病毒重症的先兆，當孩子幾乎吃不下，皮膚乾燥、尿尿次數變少或顏色很深、沒發燒但心搏過速、哭鬧時沒有眼淚，很可能就是脫水了，需要住院給予點滴治療。

Q7：嘴巴破得亂七八糟，要給孩子吃什麼比較適合？

A：孩子願意吃的東西，只要有營養、有水分，讓孩子不會過度飢餓跟脫水就盡量放手讓他（她）們吃吧。一般偏軟的、液體的、冰涼的食物會比較適合，如：布丁、豆花、優格、果汁、牛奶，如果不會咳嗽，也可以吃牛奶口味的冰淇淋。如果孩子喜歡吃鹹的，稀飯、麵線糊、羹湯、茶碗蒸等，放涼之後再吃，也是不錯的選擇。

Q8：腸病毒重症好可怕，該注意什麼？

A：病毒侵犯腦部與心臟會引起腦炎、腦膜炎、心肌炎等嚴重的併發症，進而造成休克死亡。當3歲以下的孩子得到「手足口病」，有較高的機率得到腸病毒重症，要特別注意。

腸病毒重症4大前兆，建議要盡速帶孩子就醫了：

1.嗜睡：意識不清、眼神呆滯或疲倦無力。

2.肌躍型抽搐：無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮。

3.持續嘔吐：為腦壓上升表現之一，次數越多更要注意。

4.呼吸急促或心跳加快：安靜且體溫正常下，心跳每分鐘120次以上。

Q9：腸病毒疫苗要不要打？ 打了就不會得到腸病毒了嗎？有沒有副作用？

A：目前的腸病毒疫苗是針對容易引起重症的腸病毒71型所設計，目的是要預防腸病毒重症，打完仍然會得到其他類型的腸病毒，還是要注意多洗手與環境衛生。由於腸病毒重症最常發生在5歲以下的孩子，3歲以下的幼童發生率更高，因此簡單的原則就是：3歲以下，越早施打效益越高；至於4到6歲的孩子視家裡經濟狀況及孩子對打疫苗的抗拒程度決定。

到目前為止這支疫苗沒有特別嚴重的副作用，常見的副作用有：注射部位疼痛（23.3％）、發熱（23.1％）、煩躁不安（20.4％）、食慾降低（18.9％）。