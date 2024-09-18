有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

▲當排便狀況出現變化，小心腸道腫瘤正在悄悄生長。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

要預防大腸癌，最有效的方式為定期接受大腸鏡篩檢或糞便潛血檢查。大腸直腸外科醫師鍾雲霓急勸，若出現「5大徵兆」請盡速就醫照大腸鏡，因為很可能是大腸癌腫瘤正在醞釀中，其症狀包括大便有血、體重莫名減輕、排便習慣改變、有裡急後重感，以及糞便越來越細，都必須提高警覺，千萬別姑息大腸癌。

鍾雲霓醫師在YouTube頻道《早安健康》的衛教影片中盤點大腸癌「5大警訊」要盡快做大腸鏡檢查。首先，當發覺排便出血，或是在沒有特別減重的狀態下，半年內體重掉了5～8公斤就得留意，可能是腸道裡有個腫瘤在醞釀中。

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▲排便習慣改變、有裡急後重感，都是大腸癌前兆。（示意圖／記者林緯平攝）

鍾雲霓接著說，還有排便習慣的改變（便祕或腹瀉），若原本排便很順暢，卻突然莫名地腹瀉，甚至還帶有血水，一般而言可能是息肉或腫瘤；反之若平常容易腹瀉者，便祕開始變得嚴重，也代表可能有個腫瘤正悄悄長大，把「腸道塞住了」因而引發便祕。

再來則是會有裡急後重感，鍾雲霓說明，這是因為腫瘤已大到把腸道堵住，導致想大卻大不出來的窘境。另外，當發現從某個時間點開始，糞便變得越來越細，恐也是腸道裡有異物堵住的徵兆，造成製造出的糞便只剩一半的通道可過。

在篩檢方面，國健署目前針對50～74歲的民眾，補助每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，提醒民眾除了要定期篩檢，也不能疏忽及時鏡檢。