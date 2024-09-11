吃這個能護眼！營養師公布「前15名食材」含葉黃素最多

▲眼睛是靈魂之窗。（圖／達志影像）

文／每日健康

在數位化生活中，長時間盯著螢幕已經成為常態，這會對眼睛健康造成一定的壓力。除了適當的休息和護眼習慣，很多人會選擇攝取保健品來保護眼睛。

除了保健品，一些日常的深綠色或橘黃色食材也很有幫助，它們含有豐富的葉黃素和玉米黃質。楊哲雄營養師在臉書專頁《好食課》分享了葉黃素和玉米黃質含量排名前15的食材：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 地瓜葉 14.7毫克

2. 菠菜 12.2毫克

3. 羽衣甘藍 6.3毫克

4. 茼蒿 3.8毫克

5. 芥菜 3.7毫克

6. 開心果 2.9毫克

7. 豌豆 2.5毫克

8. 蘿美生菜 2.3毫克

9. 櫛瓜 2.1毫克

10. 韭菜 2.0毫克

11. 南瓜 1.5毫克

12. 青花菜 1.4毫克

13. 蛋黃 1.1毫克

14. 蘆筍 0.7毫克

15. 甜玉米 0.6毫克

*資料來源：美國農業部（USDA）生鮮食材數據，每100克生鮮食材的葉黃素+玉米黃質含量*

研究指出，健康的成人每天攝取6毫克葉黃素有助於預防黃斑部病變。可以在青菜上加點橄欖油或油醋醬，這樣不僅能提升口感，還能增加葉黃素和玉米黃質的吸收效果。除了攝取這些營養素，記得保持良好的用眼習慣，定期休息眼睛。

延伸閱讀

25歲後膠原蛋白流失快！醫師揭「5種天然食物」搭配「5大營養素」 吃出Q彈美肌

全身保養不能少！維生素C不只美白 4大優勢超適合抗老還能改善黑眼圈