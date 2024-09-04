小孩恆齒撞斷不用慌！牙髓活性治療　有機會保留成長潛能

▲7歲孩童小松是在一年半前不小心把上顎新萌發的恆齒撞斷，術前照片。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

孩童不慎撞斷新萌發恆齒時不用慌，花蓮慈醫院牙科部牙髓病科主任賴博堂指出，發育中恆牙根尖孔尚未完全閉合，若能在七天黃金治療期內，控制牙髓神經感染並保留健康的牙隨組織和齒質，多數仍能保留恆齒成長潛能。

賴博堂主任指出，牙齒構造由外而內分為牙釉質、牙本質、牙髓腔，牙髓腔內有血管、神經及結締組織，剛撞斷時斷裂處露出紅紅的，就是牙髓組織外露，若以傳統根管治療(抽神經)，會使牙根停止發育、齒質變得脆弱，且失去感知；如果能先評估，清理牙髓神經避免感染，仍有機會保留健康的牙髓組織和齒質，也就是保留牙髓活性，讓根管壁繼續發育增厚；這時若能盡快以生物相容性高生醫材料黏合，會有不錯的成功率。

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▲7歲孩童小松撞斷後一年半後牙齒成長狀況。

7歲孩童小松是在一年半前不小心把上顎新萌發的恆齒撞斷，經急診醫師會診根管治療科賴博堂主任接手以活髓治療。現在的小松雖然偶爾會因咬到堅硬的食物而使黏上去的斷片掉落，需再重新黏上之外，整顆牙仍保留恆齒成長潛能。

▲ 7歲孩童小松撞斷後一年半後牙齒成長狀況X光片。

另外，年輕恆齒斷裂後，根尖腫起來，即是牙髓發炎；這時就要看感染程度與牙髓殘存的活性，賴博堂主任表示，若牙髓發炎侷限在牙根管的中、上段時，還是能嘗試活髓治療；若牙髓已壞死至牙根中段以下，就要評估牙髓再生術式。

▲花蓮醫院主任賴博堂醫師表示，發育中恆牙根尖孔尚未完全閉合，若能在七天黃金治療期內，多數仍能保留恆齒成長潛能。

賴博堂主任說，牙髓再生是在將根管感染控制後，誘導血塊生成至根管內，引導外面的牙骨質與造骨細胞往牙根內生長，使根管壁增厚；這樣也能使齒質結構接近正常，有利於長期的使用。甚至有些患者在追蹤治療一段時間後仍可發現牙髓活性恢復的情形。

賴博堂主任指出，牙髓治療、牙髓再生等治療術式需要特別的材料及更精密儀器輔助操作；因此提醒患者因尋求相關牙髓病專科醫師治療。若以活髓治療、牙髓再生術仍無法獲得改善，就需以傳統根尖成型術，在清創後填充材料至根尖，但此時牙根就會失去加厚與增長的潛能了。

