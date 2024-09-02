中醫教「4招」排濕！3食物效果好　冬瓜消暑除水腫

▲台灣夏天悶熱，中醫提供4個方式幫助體內除溼。（示意圖／ETtoday資料照）

文／常春月刊

台灣的夏天又悶又熱，有些時候午後下雨還會好一些，但更多時候午後連雷陣雨都沒有，就算沒有濕疹，體內濕氣重還是會很不舒服！

身體也要除濕 4招跟著做

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對此，中醫診所艾莉絲院長分享中醫如何幫你除濕：

1、中藥調理：除了薏苡仁具有健脾祛濕的作用，每天飲用薏苡仁湯，有助於排除體內濕氣，改善濕重引起的不適症狀。另外，還有像是茯苓，具有利水滲濕、健脾安神的作用，建議可以食用茯苓粥，幫助改善濕氣引起的疲勞乏力。

2、穴位按摩：透過按摩特定的穴位，也可以促進氣血運行，幫助排除濕氣。像是足三里穴，位於膝蓋下方三寸處，按摩此穴可以健脾胃、祛濕氣，增強免疫力。又或是可能比較少人聽過的陰陵泉穴，這個穴位位於小腿內側，脛骨內側髁下方凹陷處，按摩此穴可以利水消腫，祛除濕熱。

3、食療排濕：飲食調養在除濕中也很重要，建議多食用清淡、利濕的食物，如綠豆、冬瓜、苦瓜等。像是冬瓜具有清熱利水、消暑除煩的作用，煮冬瓜湯飲用，可以有效排除體內濕氣，緩解夏季不適。

4、運動排濕：這部分跟西醫也很像，適當的運動可以促進體內新陳代謝，幫助排除濕氣。建議選擇較靜態的運動方式，如瑜伽、太極、慢跑等。比如透過瑜伽的呼吸和拉伸動作，可以促進血液循環，幫助排出體內濕氣；另外，像是太極拳的緩慢動作可以調節氣血運行，增強體質，幫助祛除體內濕氣。

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