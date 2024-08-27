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女大生腹瀉血便「拉完又想拉」　靠糞便移植好菌終痊癒

便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）

▲女大生出現血便、每天拉肚子超過5次，而且上完廁所馬上又有便意，糞菌移植治療重獲新生。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一名19歲大學女生，因潰瘍性結腸炎控制不佳，反覆感染困難梭菌，雖然抗生素治療有效，但兩年內反覆復發三次，導致腸道發炎及潰瘍加重，出現血便、每天拉肚子超過5次，而且上完廁所馬上又有便意，很擔心拉在褲子上，嚴重影響學業。所幸後來接受微菌治療，移植健康人糞便中的好菌，困難梭菌感染痊癒，腸道發炎也顯著改善，三個月後完全恢復正常。

▲▼微菌治療新突破：長庚醫療體系完成超過200例治療，迎來醫學新曙光。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲長庚微菌治療中心及發炎性腸道疾病中心主任李柏賢說明微菌治療。（圖／記者洪巧藍攝）

林口長庚紀念醫院今日舉辦記者會說明醫療成果，微菌治療中心及發炎性腸道疾病中心主任李柏賢表示，因西化飲食、食品添加劑及環境等因素，發炎性腸病在台灣的盛行率上升6倍，其中包含克隆氏症及潰瘍性結腸炎。病患由於腸道黏膜長時間發炎破損，困難梭菌感染在克隆氏症及潰瘍性結腸炎的發生率，超過正常人的2.4倍及8.3倍，即便接受抗生素治療仍有6成復發率。

衛福部自2018年9月6日施行特管辦法後，將抗生素治療無效的難治型或復發型困難梭狀芽孢桿菌感染列為腸道糞菌叢植入治療適應症。

李柏賢指出，微菌治療就是將健康的腸道菌移植至病患的腸道，改變腸道菌相，達到改善體質與免疫力，嚴重腹瀉等症狀可立即獲得改善且逐日康復。

長庚醫療體系微菌治療中心從2019年初始至今，已成功完成218例微菌叢治療，患者年齡範圍涵蓋3歲至99歲，治療成功率接近九成，且三個月內復發率明顯低於抗生素治療，不過目前仍屬自費醫療。

▲▼微菌叢漿經大腸鏡植入。（圖／長庚醫院提供）

▲微菌叢漿經大腸鏡植入。（圖／長庚醫院提供）

進一步分析，所有案例中約30%為發炎性腸道疾病患者，在通過微菌叢治療後，不僅有效清除細菌，還能控制腸道的炎症反應，其單次治療成功率不亞於非發炎性腸道疾病患者。

李柏賢說明，微菌治療使用大腸鏡植入，有如一般大腸鏡流程，植入後側躺30分鐘就可以回家正常飲食生活。為了相關治療需求，現在也有微菌銀行機制，找尋鄰近大學生等健康年輕人進行糞便捐贈，其中也有發現部分超級捐贈者，其微菌效果特別好。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵指出，除了發炎性腸道疾病此外，目前國際間也正對微菌治療在提升癌症免疫治療效果、帕金森氏症、腸躁症、失眠、移植後排斥等現代醫學難治性疾病上發現其潛力，也得到了許多研究的支持。

▲▼微菌叢漿庫，糞便捐贈後經過處理可作微菌治療使用。（圖／長庚醫院提供）

▲▼糞便捐贈後經過處理可作微菌治療使用，圖上為微菌叢漿庫，圖下為操作微菌分離系統。（圖／長庚醫院提供）

▲▼操作微菌分離系統。（圖／長庚醫院提供）

▲▼微菌治療新突破：長庚醫療體系完成超過200例治療，迎來醫學新曙光。（圖／記者洪巧藍攝）

▲長庚醫療體系完成超過200例微菌治療。（圖／記者洪巧藍攝）

關鍵字： 微菌治療 腸道菌相 潰瘍性結腸炎 困難梭菌感染 長庚醫療體系

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