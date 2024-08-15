精準麻醉拔智齒　拔牙不再害怕坐上診療椅

▲聖馬爾定醫院藉由精準麻醉拔水平智齒，讓病人免除緊張焦慮。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

32歲林先生因水平智齒導致蛀牙必須拔除，但是對於拔牙手術感到焦慮害怕，因此選擇精準麻醉，搭配腦波監測麻醉深度，全程在不痛且睡著的狀態下完成手術。林先生說，之前只要一坐上診療椅就心跳加速、血壓飆高，還好有新的麻醉技術，而且不用住院，生平第一次覺得拔牙不再可怕。



聖馬爾定醫院牙科除了診間的局部麻醉手術，也有全身麻醉的新選擇。口腔顎面外科白馨醫師表示，有些無法在門診接受局部麻醉手術，像是有心血管疾病、身心障礙或極度恐懼的病人，因血壓升高風險或者溝通不易、容易躁動等問題，就可考慮以腦波監測全身麻醉方式來進行牙科手術。



白馨醫師指出，水平智齒是阻生齒的一種，顧名思義是躺平無法順利長出來的智齒，因清潔不易，容易導致蛀牙、牙齦發炎，甚至牙周病，嚴重還會引發蜂窩性組織炎，最好儘快拔除，以絕後患。通常必須將牙齦翻開，移除部分齒槽骨，才能順利將水平智齒拔除；若太大顆或埋得太深，已接近神經血管的位置，還需要將牙齒切成好幾瓣才能順利取出。



林先生原本就害怕看牙醫，家人又曾經在治療牙齒過程中，麻藥消退而瞬間痛到哀嚎，令他對牙科手術心生畏懼，尤其拔除水平智齒的時間較久，他自覺無法忍受，因此選擇全身麻醉。林先生動完手術，僅在恢復室待5-10分鐘即清醒，不必住院，當天就出院返家。

聖馬爾定牙科精準麻醉手術的特點採腦波監測，由麻醉科醫師及專科護理師親自操作，隨時調整麻醉深度至最適合病人的劑量，不會有麻醉過深或不足的問題，避免呼吸抑制造成延遲清醒，或是手術中途痛醒的顧慮。

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不同於坊間牙科診所的「舒眠治療」，聖馬爾定醫院採用新型超短效麻醉藥，不僅術後快速甦醒，還能避免麻醉藥殘留，減少噁心嘔吐或發冷頭痛等副作用，手術更為安全舒適。而且在醫院由麻醉醫護團隊親自執行，不論是專業技術還是與牙科醫師的配合度，都是更純熟可靠。

除了拔除水平智齒，其他複雜拔牙如阻生齒、多生牙，或者囊腫摘除手術、齒槽骨手術、植牙手術等，都可以使用腦波監測精準麻醉。對病人而言，一覺醒來就完成手術，過程中不會提心吊膽；對醫師來說，也能有更好的手術視野，手術流程更順暢。