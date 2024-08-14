脂人、膏人還肉人？醫曝「3種體型特徵」減肥手段大不同

▲肥胖集中在腹部者，很大一部分屬於虛胖。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「減肥」是不少人一輩子的課題，而夏季是減重好時機！中醫師指出，中醫根據體態特徵將人體分為「膏人、脂人、肉人」三種體型，每一種類型的肥胖狀況不一樣，建議的減重策略也不同，民眾應根據自身體態特徵制定適合的減重計劃，不僅能達到瘦身效果，更能確保減重過程中的健康。

中醫師曾馨儀醫師指出，夏季正是減重的好時機，中醫可透過體型辨證，制定適合的減重策略，大致上體型分為「膏人、脂人、肉人」，膏人是「過度肥胖到肥胖」；脂人是「大約介於肥胖到標準」之間；而肉人則是「標準到瘦」的程度。

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腰圍是健康的一項監測指標，正常標準是女性應小於80公分、男性應小於90公分。曾馨儀強調，減重的第一步要先了解自己的體型特徵，找出發胖的原因，並配合飲食控制與適當的運動，若努力後仍未見顯著成效，建議尋求專業醫師的協助，進行體質調節、飲食、生活習慣的改變。

【三種體型減重策略】

1.膏人：虛胖體質

膏人的皮膚脂肪較為水嫩，多屬於肥胖或虛胖類型，俗稱「泡芙人」，這類人的肥胖部位通常集中在腹部、臀部和大腿。伴隨著三餐不定時、偏好重口味澱粉類食物的飲食習慣，導致代謝不佳。

減重的首要目標是記錄每日飲食的時間、內容物及熱量，並從改變飲食習慣下手，戒糖、戒重口味、戒宵夜，盡可能自備三餐，另外可多飲用補氣除濕的茶飲如黃耆、荷葉，排除體內濕氣也幫助改善腸道環境，若是體重過重不好做慢跑或較激烈運動的人，建議從每日泡腳開始，加入活血、除濕的藥材如艾葉、澤蘭、大風草等，以促進血液循環、提高代謝。

2.脂人：均衡豐滿體質

脂人的體型豐滿勻稱，處於肥胖與標準體型之間，這類人體脂率通常超標，體內骨骼肌含量不足，容易出現氣虛、氣滯，痰濕阻滯的情況，從而增加罹患三高及心血管疾病的風險。

建議應定期進行有氧運動，並保持長期的運動習慣，以幫助燃燒脂肪和增強體力，飲食方面要多攝取富含蛋白質的食物，如雞肉或魚肉湯品，以補充蛋白質，也可透過埋線等方法來促進減脂。

3.肉人：健身體態

肉人的肌肉含量較多，體型接近於健身運動者，屬於較為健康的體態範疇，雖然這類人體型勻稱，但仍需注意飲食控制，以避免體脂上升，定期審視自身狀態，並持續維持良好的健康習慣，以確保體型不失衡。