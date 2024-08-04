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嘴破好不了！他拖1年…唇下「掛3公分腫瘤」二度罹癌

▲嘴破好不了！他拖1年…唇下「掛3公分腫瘤」　醫：二度罹癌。（圖／彰化醫院提供）

▲患者左唇下方掛著3公分的腫瘤。（圖／彰化醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

彰化一名90歲黃姓阿公早年開大卡車及計程車為業，嚼檳榔超過40年，在口腔癌好發的40到70歲間沒事，且已戒檳榔超過10年了，卻在83歲那年於右上唇出現唇癌。1年多前他又因左唇嘴破、擦藥擦不好，後來越腫越大不舒服，有時進食會卡住、講話聲調也怪怪的，日漸增長形成「超過3公分的腫瘤」掛在臉上，畫面怵目驚心，為二度罹患唇癌。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，患者之前就診時，其左下唇的腫瘤已經很大了，超過3公分長，已是二期唇癌，很快地安排手術切除，但左下唇缺了一大塊很不美觀，也影響進食，因此在術後再進行重建，取用左手皮瓣進行移植重建，和原外觀幾乎沒有差別，患者很滿意。

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▼患者手術切除腫瘤，再經過皮瓣移植重建，術後外觀無差別。

▲嘴破好不了！他拖1年…唇下「掛3公分腫瘤」　醫：二度罹癌。（圖／彰化醫院提供）

陪黃阿公來複診追蹤的女兒表示，爸爸擔心手術風險，也憂心平時為了生活奔波的兒女若要照顧他很煩心，所以不願就醫，一拖就超過1年，直到日前受傷住院動關節手術，經醫師勸告後才願意接受唇癌手術。

黃阿公透露，自己年輕時當大卡車司機，當時南北奔波，為了提神，嚼檳榔變成習慣，後來轉業開計程車，以大夜班為主，檳榔也成為他不可或缺的精神糧食，這期間也有抽菸，後來到了70多歲，常會咳嗽才戒檳榔、戒菸。

▲嘴破好不了！他拖1年…唇下「掛3公分腫瘤」　醫：二度罹癌。（圖／彰化醫院提供）

▲衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方。

許嘉方說，口腔癌患者大多集中在40到70歲之間，高達90%是檳榔人口，可見其關連性。本起個案的黃阿公戒檳榔已10多年，卻還是二度出現唇癌，足見檳榔影響久遠。另外，根據衛福部資料顯示，嚼檳榔者罹患口腔癌的機率是一般人的29倍。

許嘉方強調，如果口腔潰瘍久不痊癒、出現紅斑或白斑、黏膜表面粗糙、黏膜纖維化或腫脹，應該要趕快就醫，千萬不能拖延，尤其是嚼檳榔者。口腔癌如果早期發現手術切除，通常預後良好，若到三期之後才切除，大多要再接受放療及化療，治療成功率也會降低。

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