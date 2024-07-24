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下雨天別穿夾腳拖出門！　醫警告：有意想不到超慘下場

▲▼夾腳拖,人字拖,拖鞋。（圖／CFP）

 

▲夾腳拖有如台灣的「國民神鞋」。（圖／CFP）

 

文／常春月刊

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身為台灣人，這輩子肯定會有過一雙夾腳拖吧！出門倒垃圾、買雞排、買飲料，甚至是散步、遛狗，這樣一雙便宜好用的夾腳拖，將其稱之為「國民神鞋」也不為過，不過，你穿對了嗎？有一些穿的時候要特別注意，一不小心就容易受傷、愈穿腳愈痠，甚至也容易滑倒。

 

這一些時候　千萬別穿夾腳拖

 

為了大家的足底安全，亞東醫院骨科陳鈺泓醫師在「鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術​​​​​​​」分享，使用上的地雷區：

1、下雨天別穿：穿夾腳拖腳尖上抬幅度大，僅靠一條帶子讓前腳支撐整隻腳重量，腳尖會不自覺一直抬高。而雨水讓拖鞋變重，腳步更吃力，容易受傷滑倒。

2、孕婦別穿：孕婦常因為穿鞋方便穿夾腳拖，其實夾腳拖越穿腳越痠，而且孕婦最怕跌倒，夾腳拖摩擦力和保護力都很差，容易受傷、扭傷、跌倒。

3、運動別穿：夾腳拖包覆性和摩擦力極差，用來跑步或急行都容易受傷，此外，重訓運動同樣也不適合，不小心被啞鈴壓到腳可是會痛到哭的。

4、腳痛別穿：穿夾腳拖要額外施力控制拖鞋，增加雙腳疲累，特別是大拇指更容易痠痛。 

延伸閱讀：
· 香港腳分4型！醫驚揭「這2種不會癢」難發現 拖鞋別忘定期沖洗
·夏天千萬別「穿這種鞋子」出門！醫嚴厲警告 特別是這5種人...太胖的人上榜

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關鍵字： 常春月刊 夾腳拖

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