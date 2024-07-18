艷陽「紫外線傷眼」暴增　醫示警：白內障年輕化

▲醫師提醒，夏天讓眼睛過度曝曬，恐害白內障提早報到。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

現代戶外運動風行，再加上溫室效應，每年夏季溫度屢創新高，眼睛受紫外線傷害的人逐漸增多，因此近年來有不少中壯年就來開白內障手術，而且比例愈來愈高。醫師提醒，眼睛也要防曬，紫外線對水晶體的傷害是長期累積的過程，若未採取適當防護措施，久了就會導致白內障。

根據世界衛生組織（WHO）的統計，全球每年約有2000萬例白內障手術，其中就有500萬例與紫外線曝露有關。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛分享曾遇過一名男性酷愛戶外運動，尤其夏天熱愛爬高山和衝浪，某次百岳登頂回程下坡時，突然之間「眼前一片黑」，一個踉蹌差點跌落碎石陡坡，下山後趕緊就醫才知道自己罹患了「光害性角膜炎」。

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白內障並不是一夜之間發生的，紫外線對水晶體的傷害是長期累積的過程。許粹剛說明，長時間的紫外線曝曬，光線透過水晶體及視網膜中心黃斑部來吸收，眼睛的晶狀體和角膜將受到損害，若未採取適當防護措施，久了就會導致白內障。

▲醫師提醒，延緩白內障護眼好習慣。（圖／振興醫院提供）

許粹剛說，過去白內障的主要成因為老化，是年長者視力不良的最大威脅，但隨著國人長期依賴3C，造成用眼過度並曝露於紫外線下，導致白內障患者逐漸年輕化，另外，高度近視患者、眼睛受傷過的患者、曾接受過近視雷射手術的患者、糖尿病患等，也容易提早出現白內障。

若想延緩白內障的發生，就要養成護眼好習慣，包括出門佩戴墨鏡、遮陽帽，禁菸幫助降低水晶體核硬化和白內障風險，平時也要定期到眼科檢查，另外容易忽略的就是控制代謝症候群，因為糖尿病會使白內障提早發生，也會加深嚴重度。