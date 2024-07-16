15歲女高燒41度送急診　醫：可怕的是後面

▲媽媽帶女孩掛急診。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

急診兒科主治醫師黃士倫分享，半夜一名15歲女孩高燒41度送急診，「可怕的是後面，血糖高達400mg/dl」，緊急打胰島素並安排住院， 診斷為「尿路敗血症」（Urosepsis）。

黃士倫15日在臉書說，女孩當下神智有些模糊，急診檢傷1級，經過發燒篩檢等抽血檢查，發現尿液報告有尿白血球高達2萬，發炎指數將近10（正常小於0.5）。

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黃士倫表示，可怕的是後面，女孩血糖高達400mg/dl，詢問媽媽有沒有糖尿病家族史？近日無體重減輕現象？補抽血檢查糖化血色素、血中酸鹼度、酮體ketone，糖化血色素HbA1c高達12.0，代表最近3個月平均血糖值落在300mg/dl。

黃士倫指出，患者緊急打了胰島素並安排住院，診斷為尿路敗血症（Urosepsis），需住院抗生素治療並控制血糖；而媽媽似乎還不知道孩子的嚴重性，沒有病床還要在急診待床，詢問他能否返家治療。

對此，有網友詢問，也是第一型糖尿病？黃士倫回應，這孩子是第二型糖尿病，也有糖尿病家族史，飲食習慣沒有節制，得靠藥物、飲食和運動來控制。有人好奇女孩的體重，黃回應，90幾公斤。