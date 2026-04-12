牙線釣出豆芽菜　醫揭牙齒「3大死角超藏渣」

▲醫師提醒，日常要使用牙間刷清潔牙縫。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

很多人以為日常刷牙就能確保牙齒健康，但真正麻煩是藏在牙縫。台大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓分享，臨床常碰到不少患者自認刷牙很認真，但一檢查發現問題都卡在牙縫，包括「牙縫、牙齦退縮後露出的牙根處、牙橋底下」這些位置，都是牙刷比較難真正清乾淨的地方。

張添皓醫師指出，牙縫等處都是牙刷比較難真正清乾淨的地方，日前就曾遇到一名患者，才剛用牙線輕輕滑過牙縫，就釣出一根豆芽菜，如果長期忽略，細菌就容易在那裡堆積，時間久了，不只口臭、流血，還可能演變成蛀牙、牙周發炎，甚至讓牙齒問題愈拖愈深。

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很多人會把牙線和牙間刷當成二選一，但其實兩者比較像分工合作。張添皓醫師說明，若兩顆牙齒接觸點很緊，牙間刷過不去，這時還是要靠牙線清潔，但如果是牙縫比較大、牙齦退縮或牙橋底下有空間可通過的地方，牙間刷通常會更有效率，也就是說，牙線負責處理緊密接觸點，牙間刷則是補上較大空間和特殊死角。

▲牙間刷正確使用三口訣。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

使用牙間刷建議記住「選、刷、換」三口訣。第一是「選」是從最小號開始試，放進牙縫時感覺「稍微緊緊的」最剛好，如果怎麼樣都塞不進去，就不要硬戳，以免把牙齦弄傷，牙間刷特別適合用在牙縫較大、牙齦退縮露出的牙根處或牙橋底下有空間的地方。

第二是「刷」，將刷頭沾濕或沾開水即可，不需要使用牙膏，穿過牙縫後，先緊貼其中一個牙面來回進出刷10次，再把刷頭沖乾淨，換另一側牙面同樣刷10次，因為牙縫不是只有一個洞，而是左右兩邊牙面都要清到，才算真的有清潔到位。

第三是「換」，不管是哪一種款式，只要天天使用，大約3到7天就該換一支新的，每次用完要記得清洗乾淨並通風晾乾，只要發現刷頭變形、歪掉或損壞，就應該立刻更換，避免清潔效果變差，也減少牙齦受刺激的機會。

張添皓醫師提醒，很多口腔問題都不是突然發生，而是清潔死角一天天累積出來的結果，若屬於牙縫較大、牙齦退縮或裝牙橋的族群，更要把牙間刷放進每天的清潔習慣裡，而牙齒接觸點緊密的地方，也別忘了用牙線補上。