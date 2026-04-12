粉紅超跑今起駕！醫揭「遶境常見送醫原因」　國健署列護體5重點

▲「粉紅超跑」白沙屯媽祖將在今晚間起駕。（圖／記者陳崑福攝）

記者趙于婷／台北報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖將在今晚間起駕，為期8天7夜，由於過往曾發生有信眾身體不適，半途送醫的案例，國健署也提醒「遶境護體5重點」，另醫師也提醒，每年遶境常見的求診原因除呼吸道與心血管疾病外，還包括足部水泡、中暑等熱傷害、以及鞭炮炸傷等意外，一定要特別留意。

國健署指出，每年農曆三月的媽祖遶境進香活動，都吸引虔誠信眾跟隨媽祖神轎徒步隨香，但期間日夜溫差、燒金的懸浮微粒、飲食未節制、高溫等因素，都可能影響健康。

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衛福部台中醫院家醫科主治醫師江京育補充說明，信眾虔誠參拜的同時，也要時刻關注自身體能狀況，每年遶境常見的求診原因除呼吸道與心血管疾病外，還包括足部水泡、中暑等熱傷害、以及鞭炮炸傷等意外，一旦出現胸悶、喘不過氣、意識不清或嚴重傷口，應立即尋求沿線醫療救護站協助或就近就醫。為使信眾順利完成這場祈福祐平安的宗教盛事，國健署也列出「遶境護體5重點」。

1.防霾訣

施放鞭炮和焚香的煙塵，讓PM2.5濃度瞬間飆升，懸浮微粒進入肺部，對有氣喘病史或過敏性鼻炎的患者造成影響，國民健康署建議，可全程佩戴口罩，最好選擇防護力較佳的醫用口罩，若感覺呼吸不適應，立即至空曠處休息。

2.護體訣

進香遶境需長時間步行，對於三高慢性病患者負擔較大，出發前應確認血壓等身體狀況，按時服藥，並隨身攜帶平時用藥，若中途發生任何身體不適的症狀，應立即停止活動並尋求醫療協助。

3.補水訣

過往不乏信眾中暑或熱衰竭暈倒的案例，提醒信眾勿忘遮陽防曬和定時飲水，不要口渴才喝，掌握少量多次原則，並適度補充含電解質的飲品，維持體內水分與鹽分平衡；若感到頭暈、噁心或極度疲倦，立即到陰涼處休息救護站求助。

4.補給訣

面對遶境沿途的豐富餐食點心，請適量食用，把握「低油、少鹽」原則，特別是三高族群及糖尿病患者減少含糖飲料或高糖食物，避免高鈉加工品，並找機會補充蔬菜攝取量，勿暴飲暴食加重身體負擔。

5.保暖訣

遶境期間早起晚休息，可能遇到早晚溫差大或下雨等天氣變化。劇烈溫差可能導致血管收縮，增加心血管疾病風險，建議採洋蔥式穿衣法，並攜帶雨具與替換衣物，若淋雨應儘快更換，維持身體溫度與血壓穩定。