屁屁見血？3招秒看「是痔瘡or大腸癌」　醫示警：暗紅帶紫小心了

▲不少人會把血便當痔瘡，結果錯過癌症治療黃金期。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

根據最新癌症登記報告，大腸癌已連續多年位居台灣十大癌症發生人數第2名，且有年輕化趨勢。大腸直腸外科醫師林耿億指出，許多患者進診間第一句話就是：「醫師，我的痔瘡還沒好，會不會變大腸癌？」對此他強調「絕對不會」。並親授3招，教你快速分辨是痔瘡還是大腸癌。

林耿億醫師在粉專衛教影片中解釋，兩者的性質完全不同，痔瘡是「血管組織老化」，而大腸癌則是「黏膜細胞癌病變」。雖然痔瘡不會變癌症，但他也點出最危險之處：「最怕的是你把大腸癌的出血誤以為是痔瘡，自己亂擦藥，結果錯過了黃金治療期。」

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為了不再讓大家自己嚇自己，林耿億醫師親授「3招」快速分辨法，教你揪出到底是討人厭的痔瘡，還是危險的大腸癌：

第1招：看顏色

痔瘡出血顏色通常為「鮮紅色」；而若血液呈現「暗紅色」，甚至帶有一點「紫色」，就要提高警覺恐是大腸癌。

第2招：看形狀

痔瘡出血通常是「滴下來」的，與糞便本身較有分界；大腸癌的血液則會「混在糞便裡」，甚至帶有一點黏液。

第3招：看習慣

如果你發現排便變細，或是一下便秘、一下腹瀉，這絕對不是單純的痔瘡，務必立刻就醫檢查。