蔬果汁藏陷阱！專家示警「1成分」恐讓皮膚焦化：老化速度快10倍

▲蔬果汁藏糖分陷阱，專家曝老化速度快10倍。（示意圖／Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

不少外食族為了補充蔬菜與膳食纖維，會選擇以蔬果汁替代，但食安專家韋恩（楊世煒）示警，市售蔬果汁看似健康，實際上可能暗藏「糖分陷阱」，尤其是果糖，恐讓身體老化速度大幅提升，甚至高達一般的10倍。

韋恩12日在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，許多人購買蔬果汁時，看到瓶身標示含有紅蘿蔔、芹菜、菠菜等成分，容易誤以為健康無負擔，但若仔細檢視成分表，往往會發現其中添加了果糖或砂糖，甚至兩者同時存在。

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果糖不升血糖？名醫揭「高代價誤解」

韋恩引述日本抗老化與AGE（終末糖化產物）研究專家牧田善二的說法指出，許多人誤以為果糖不會影響血糖，因此相對安全，「這是一個代價很高的誤解」。

他說明，果糖雖然不走葡萄糖的代謝路徑，不會讓血糖數值迅速上升，但在體內引發的「糖化反應」速度，卻是葡萄糖的約10倍。所謂糖化，是指糖分子與蛋白質結合，導致細胞、血管與皮膚逐漸「焦化」，進而引發皺紋生成、動脈硬化、白內障與腎臟損傷等問題，幾乎與所有慢性老化過程息息相關。

液體吸收快 恐成「加速老化開關」

韋恩進一步指出，相較於固體食物，液體進入人體後吸收速度更快，一旦攝取含糖蔬果汁，果糖會迅速被腸道吸收，身體幾乎沒有緩衝時間，更容易加劇糖化反應。

他也舉例指出，市面上部分蔬果汁產品成分中，除了蔬菜汁外，仍含有水、砂糖、濃縮果汁與果糖；但也有標榜100%蔬果原汁、不額外添加糖分的產品。兩者雖同為「蔬果汁」，本質卻大不相同，一者為補充營養的飲品，另一者則更接近「加糖飲料」。

韋恩提醒，多數人飲用蔬果汁的初衷是補充蔬菜，而非增加糖分攝取，但不少產品為了提升口感而添加糖，長期飲用不僅可能導致熱量過剩、增加肥胖風險，也可能在不知不覺中加速身體老化，反而得不償失。