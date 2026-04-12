精神醫學先驅陸汝斌辭世　享壽76歲

▲台灣精神醫學界重量級人物陸汝斌。（圖／翻攝自Facebook／陸汝斌教授追思紀念）

記者趙于婷／台北報導

台灣精神醫學界重量級人物陸汝斌於近日辭世，享壽76歲，消息傳出後，讓醫界與眾多門生故舊深感不捨。據家屬透露，陸汝斌晚年罹患罕見疾病慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎，儘管病情逐漸加重，他仍未放棄治療，持續與疾病奮戰。

陸汝斌在確診罕病後，仍積極參與自身病情討論，對治療方向保持高度關注，展現醫者本色，同時他也理性面對生命歷程，提前規劃長期照護與後事安排，態度從容而堅定。

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陸汝斌致力於精神醫學發展，1985年在三軍總醫院創立全國首個「生物精神醫學實驗室」，開啟台灣以生物醫學角度研究精神疾病的重要里程碑，他長期投入情感性精神疾病研究，並在酒精與藥物成癮的治療與預防領域開創新局，對臨床與公共衛生均有深遠影響。

另外，他也推動三軍總醫院內湖院區精神科醫療設施擴建，使其成為兼具臨床、教學與研究的重要據點，培育無數精神醫學人才。

在學術成就方面，陸汝斌一生發表逾280篇國際SCI論文，並擁有6項國際專利，研究成果豐碩。他曾提出從神經退化與發炎機轉切入精神疾病的觀點，建立獨特治療模式，對後輩醫師影響深遠。

不少曾受其照護的病患對其辭世感到惋惜，表示不僅是醫病關係，更建立深厚情誼。其生前著作《渡過情緒風暴》與《人性手術台》，也被視為重要心理與精神醫學讀物。