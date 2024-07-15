去年「青少年染性病」增逾2倍！13到18歲「淋病、梅毒」創新高

▲疾管署呼籲，預防性傳染病最重要的是做好預防措施。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

青少年性病感染增加！根據衛福部疾管署統計，去年13到18歲青少年的淋病和梅毒病例，創下6年新高，其中淋病增加2.5倍，梅毒增加2.2倍。疾管署副署長曾淑慧表示，歐美同樣也有增加趨勢，主要傳播途徑為不安全性行為，可能是新冠疫情趨緩，相關活動和就醫增加，因此篩檢和通報上升。

根據統計，國內淋病從2018年的4167例增加到去年8204例，創下近6年新高，其中13到18歲從2018年的191例到去年增加到667例，成長2.5倍；而梅毒從2018年的7777例到去年增加到8277例，也創下近4年新高，其中13到18歲從2018年的81例增加到2023年的262例，成長2.2倍。

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梅毒和淋病都是經由皮膚、黏膜和血液傳染的性傳染病。曾淑慧分析，梅毒和性病的增加，可能和國內去年解封新冠相關管制措施，人流增加可能有所影響，「不安全性行為」是主要感染原因。

梅毒常見症狀包括無痛性潰瘍與硬性下疳、皮疹等，若未接受適當治療，晚期則會出現「梅毒腫」、「心臟血管性梅毒」或「神經性梅毒」；此外，孕婦感染梅毒未接受適當治療，梅毒可透過胎盤垂直傳播給胎兒，導致胎兒死亡或先天性梅毒等不良結果。

而淋病常見症狀包括尿道化膿，排尿有刺痛或灼熱感，女性感染後大多症狀不明顯，因此常被忽略，若沒有及時接受治療，不論男性或女性，都可能造成不孕，也可能導致泌尿生殖系統外的感染，如直腸、咽喉部的感染、淋菌性結膜炎等。

曾淑慧呼籲，梅毒及淋病雖然是可治癒的疾病，但是無法終身免疫，只要有不安全的性行為，不論是陰道交或口、肛交等，都有可能感染性傳染病，由於性傳染病症狀不一定明顯，預防性傳染病最重要的是做好預防措施，包括全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療。