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「韓國辣椒粉」農藥違規也被禁！食藥署：3業者暫停進口1個月

韓國辣椒粉暫時停止進口。（圖／食藥署提供）

▲韓國辣椒粉也被食藥署下令暫停進口。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

繼中國辣椒粉之後，韓國辣椒粉也被食藥署下令暫停進口！食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，其中有4批韓國辣椒粉檢出農藥超標。副署長林金富表示，韓國近半年來已累計13批不合格，韓國官方至今也未回應調查情形，因此即起針對3家有違規紀錄的韓國辣椒粉暫停進口一個月。

食藥署今公布14項邊境查驗不合格名單，其中有巴拿馬的冷凍去骨牛肉、印尼的調味料（胡荽籽）、越南的速食素食粿條、美國的蜂蜜燻辣醬、中國的白蘿蔔、巴拉圭的黑芝麻，分別被檢出有農藥、重金屬、防腐劑等不合格。

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其中，沅信企業有限公司從韓國進口的4批「辣椒粉（HOT PEPPER POWDER-FINE）」、8616公斤被檢出殘留農藥陶斯松 0.03ppm、2,4-D 0.11ppm至0.14ppm。林金富說，農藥陶斯松為不得檢出，2,4-D定量極限為0.05ppm，因此都不符合規定。

林金富表示，違規的韓國辣椒粉皆依規定銷毀，但因為韓國進口辣椒粉近半年來已累計13批不合格，食藥署之前通知駐台北韓國代表部要求回覆調查情形，但至今還沒收到回覆，因此針對近半年有不合格紀錄的三家進口業者，立即暫停進口一個月，同時也要求韓國方面儘速回覆，不然禁令就會持續。

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關鍵字： 韓國辣椒粉 農藥違規

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