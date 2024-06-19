嬤說「超驚人故事」　醫：頓時嚇傻

▲醫師提醒，酒精不要拿來噴在孩子的皮膚身上，不論任何用途。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

急診兒科主治醫師黃士倫指出，一名阿嬤語出驚人分享一個故事，「頓時嚇傻了我」，她提到孫子前陣子蕁麻疹 ，她用酒精噴一噴、擦一擦，隔天孫子的蕁麻疹就不治而癒。

黃士倫18日在臉書提到該案例，他當下對阿嬤說，「阿嬤，母湯阿捏喔，妳孫子會中毒啊！」他提醒，酒精不要拿來噴在孩子的皮膚身上，不論任何用途，酒精退燒萬萬不可。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃士倫提到，日前大陸廣東省才有一名4歲大女童高燒不止，母親採用「長輩的方法」，用面巾沾酒精抹身體，又用75%酒精噴濕棉布，敷在女兒身上，女兒因而嘔吐昏迷，才發覺是酒精中毒。

黃士倫表示，女童送醫檢查發現下視丘腦有腫脹，經診斷為酒精中毒導致大腦功能受損，轉送加護病房2天後甦醒，再轉神經內科治療，至近日仍有語速變慢問題，所幸身體已無大礙，

黃士倫指出， 其實酒精其實可以被皮膚吸收，大量使用酒精以求退燒，除了可能導致過敏，更可能引起幼童急性酒精中毒，情況嚴重甚至可引起呼吸衰竭，甚或死亡。他說，某些情況下的發燒是人體自然現象，未必有需要急於退燒。

對此，有網友留言，「我高一時過敏，後母幫我擦米酒，然後變全身過敏，差點就死了，真不懂為什麼有那種沒腦的人。」黃士倫回應，「好恐怖的回憶！！ 這祖傳觀念真的無法理解。」