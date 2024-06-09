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射完「多久會消掉」許藍方解答！1情況恐是血栓：不代表很強

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許藍方說，射精後的消退期時間長短因人而異。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

「為什麼射完精之後，還消不下去？」有男網友懊惱羞問最美性學博士許藍方。對此，她解釋，射精後陰莖由硬到軟，每個男生一定會遭遇「消退期」，然而時間因人而異，一般3～5分鐘軟掉都屬正常。不過她強調，消退期時間越久「不代表你越強」，一旦射後還硬超過10分鐘未消退，千萬別太開心，恐有血栓方面等疾病。

許藍方在YouTube頻道許藍方博士 Dr. Gracie衛教，指男性勃起射精後到軟掉的「消退期」，時間長短每個人不一樣，有些人能到5～10分鐘，有些人則較快約1～3分鐘，而一般在10分鐘內消退都還能接受，「但要強調的是，這時間並不代表什麼，你射完硬越久不代表你越強，那只是你硬比較久。」

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▲。桃園市葉姓男與舊情人偷情被妻子發現，三方經協調後達成和解。（圖／達志影像／示意圖）

▲若射精後超過10分鐘以上未消退，小心暗藏疾病危機。（示意圖／達志影像）

許藍方直言，若射精後超過10分鐘以上陰莖都未消退，不用竊喜「我也太強了吧？怎樣都退不了？」她解釋，並不是，很可能是血栓或隱藏著其他疾病，請盡快就醫檢查，「那就是有問題了，並不是很強」。

許藍方補充，有些人在射精後、陰莖未消退前可繼續愛愛，但並不是每個人都能如此，仍得視個人身體狀況而定。她也強調，性功能好壞的關鍵並不靠陰莖的長短粗硬，而是取決於是否能完成整個做愛的過程。

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