頸部不適只是落枕？當心易與其他疾病混淆　有這6種症狀快就醫

文／康健雜誌編輯部 圖／pixabay

「落枕」的正式醫學名稱是「急性頸椎關節周圍炎」，睡覺醒來出現脖子僵硬疼痛，頸部兩旁的肌肉與韌帶發生急性痙攣與拉傷。

臨床症狀是急性頸部肌肉（主要為胸鎖乳突肌、斜方肌、肩胛提肌）痙攣、痠脹、疼痛，脖子歪斜轉動就痛，頭部因疼痛而出現保護性的強直，且轉頭、後仰困難。台中榮民總醫院骨科部骨病科主任陳昆輝指出，落枕的原因大多是體質虛弱，或者工作過度操勞，頸部肌肉使用不當導致疲勞損傷。

加上外在的誘發因素，例如枕頭高度、軟硬度不合適，更換新枕頭，或是熟睡時姿勢不良，側臥時枕頭過低或過硬，使得頸部處於過伸或過屈狀態，一側肌群在較長時間內過度伸展，發生痙攣，造成「落枕」。

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● 治療：主要以緩解肌肉緊繃及減輕疼痛為主。

單純的肌肉痙攣，可使用熱敷、紅外線等溫熱的療法，放鬆肌肉。如果肌肉痙攣併有拉傷發炎，前48 ∼ 72小時內冰敷，用手上下來回按摩後頸部肌肉，之後採用徒手牽引的方式治療，往受傷的反方向部位牽引，刺激痙攣的肌肉張力感受器，藉著神經反射性來放鬆肌肉。在藥物治療上，可以服用肌肉鬆弛劑、消炎止痛藥，或是使用外敷的止痛劑或貼布等也有幫助。

● 小心非單純的落枕

落枕有時會和一些比較嚴重的疾病互相混淆，包括頸椎椎間盤突出，頸椎神經、血管損傷，或是因其他全身性疾病併發的頸椎椎骨病理性骨折等造成神經壓迫所致。當上述治療無法改善或症狀變嚴重，或合併有發燒、噁心、嘔吐、暈眩、胸痛、延伸至上臂的疼痛，建議儘快就醫。

● 如何預防落枕復發？

‧ 工作時：調整桌椅、電腦螢幕、鍵盤或是滑鼠的高度，可考慮使用符合人體工學的椅子及電腦桌。避免長時間久坐，最好每一小時，短暫休息或活動5 ∼ 10 分鐘；可以做一些頸部及肩部的肌肉伸展運動。

‧ 睡覺時：檢視床墊材質及硬度、枕頭高度、形狀、軟硬及材質，枕頭要能夠舒服地支撐後頸部，且在側睡時能讓頭頸部和背脊成一直線。

‧ 生活上：不要長時間單邊揹過重的背包，或搬過重的物品。正視壓力，該放假就去休息。

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