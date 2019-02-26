空中飛人耳朵悶塞脹痛　耳咽管氣球擴張成型術有解

▲李苡潞醫師建議民眾，若懷疑耳咽管功能異常，務必求治耳鼻喉科做進一步檢查，以免小病變大病，危害健康。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

「耳咽管功能障礙」症狀包括耳內有悶塞脹痛及壓力感，聽力也會跟著變得模糊，甚至產生耳鳴，若不及時處理，耳內持續處於負壓狀態，可能使耳膜塌陷，出現傳導性聽障，甚至演變成中耳炎或中耳積水，更可能衍生膽脂瘤等侵蝕性疾病，「耳咽管氣球擴張成型術」，是解決耳朵悶塞脹痛的新利器。

台南市郭綜合醫院耳鼻喉科李苡潞醫師舉案例說明指出，24歲吳小姐本身有過敏性鼻炎，曾接受過鼻中膈鼻道成型手術。近2年來反覆左耳悶塞脹痛，說話時會聽見自己的聲音在耳內迴響，有時甚至會出現耳鳴。這種情形在登山及搭飛機時更為明顯，拼命吞口水或打呵欠也沒效，往往持續2、3天才稍微緩解，她求診各大醫院診所，醫師都跟她說是耳咽管功能障礙，但吃了藥也沒有特別改善。

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吳小姐經求診李苡潞醫師，於耳鏡下發現左耳耳膜完整但稍微塌陷，聽力正常，中耳鼓室圖呈現左耳負壓。鼻咽內視鏡發現病患的左耳耳咽管開口，因長期過敏而有黏膜水腫狹窄的情形，經建議接受耳咽管氣球擴張手術，術後1個月，患者表示長期悶塞的左耳，終於有通暢的感覺，搭飛機也不害怕耳朵又塞住了。

李苡潞醫師指出，耳咽管是連結中耳腔跟鼻咽腔的一座橋樑，其開口位於鼻咽側壁，吞嚥或打呵欠的動作會牽引耳咽管的肌肉，進而打開耳咽管來調節壓力。主要功能為調節中耳氣壓，保護中耳不受細菌入侵，並可引流中耳分泌物。當在高海拔山上或搭飛機時氣壓驟降，耳咽管來不及作出反應，此時需要吞口水或捏住鼻子吹氣，方可緩解耳朵悶塞的不適感。

李苡潞醫師指出，當鼻咽因感冒、鼻竇炎、鼻過敏、胃食道逆流、放射線治療等因素使得分泌物增加，或是鼻咽腫瘤壓迫時，往往會使得耳咽管阻塞而失去正常調節功能，此時稱為「耳咽管功能障礙」。症狀包括耳內有悶塞脹痛及壓力感，聽力也會跟著變得模糊，甚至產生耳鳴。若不及時處理，耳內持續處於負壓狀態，可能會使得耳膜塌陷，出現傳導性聽障，甚至演變成中耳炎或中耳積水，長期下來更可能衍生膽脂瘤這類具侵蝕性的疾病。

臨床上當懷疑有耳咽管功能障礙時，需接受耳鏡、聽力檢查、鼓室圖、鼻咽內視鏡．．等檢查，確診則需排除中耳疾病、鼻竇炎或鼻咽腫瘤等因素。治療方式包括藥物、通氣治療、以及手術。常用藥物包括抗組織胺、血管收縮劑、鼻噴劑，甚至肌肉鬆弛劑，但效果因人而異。若藥物及通氣治療效果不彰時，可考慮在耳膜上切開一個小洞放置中耳通氣管，然而對於慢性且嚴重患者，長期或反覆置放通氣管，可能會有5至10％耳膜穿孔的風險，且當通氣管脫落時，耳悶的感覺往往還是存在。

李苡潞醫師說，近年來由於醫療的進步，透過「微創」的內視鏡手術，外科醫師得以在侵入性最小的狀況下深入患者體內來治療，「耳咽管氣球擴張成型手術」即在這樣的理念下誕生。透過內視鏡的導引，將細小的氣球從鼻咽伸入耳咽管的狹窄部分進行擴張，以恢復其通暢。此手術針對阻塞部位對症下藥，術後外觀無傷口、恢復快、疼痛少、成效佳，更免除耳膜穿孔或因耳朵進水造成感染的風險。該院率先引進此技術，目前已有數例成功病例，患者均表示耳朵悶塞不適感獲得明顯改善，術後滿意度相當高。