生產痛到像被卡車輾過！婦產科醫師：減痛分娩可減輕自然產婦8成痛

▲生小孩的疼痛程度可達滿分。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

生孩子的痛，從醫學來看，以0至10分來區分，程度達到「滿分痛」，從待產開始子宮規律收縮微微的痛，漸進到子宮頸全開要生時密集的宮縮痛，曾有產婦形容就像是被卡車輾過，也有產婦因為痛太久受不了，最後要求改為剖腹，婦產科醫師說，施打「減痛分娩」可幫助自然產的媽媽降低7至8成的疼痛！

▲董盈秀醫師表示，生小孩也可以不那麼慘痛。（圖／成大醫院提供）

成大醫院麻醉部董盈秀醫師表示，基本上「減痛分娩」是用於自然產的媽媽，在產程開始到寶寶出生的10至14小時的第一產程中，幫助她們度過子宮縮痛的技術。近20年，減痛針施打技術的進步及減痛對媽媽寶寶研究上開始有許多好的結果，因此接受減痛分娩的產婦越來越普遍。

減痛針的施打成功率有98至99%，董盈秀醫師說，剩下的1%可能是埋減痛軟管時，送入位置不對或不理想；因此，麻醉科醫師在放置軟管時會先施打第一次的止痛藥物，來做位置及效果的確認，如若位置不佳會予以調整。一個位置好的減痛軟管在待產時，可減輕產婦7至8成的疼痛。

▲施打減痛針，還是會感受到子宮收縮時的緊繃，不過活動不會受影響。（圖／達志示意圖）

很多媽媽會問「我適不適合打減痛分娩？怎麼打？」董盈秀醫師表示，當媽媽已進入規律宮縮住院待產，產科醫師會先評估媽媽及寶寶的狀況是否特殊，並通知麻醉科醫師來評估，包括1、媽媽的凝血功能檢查；2、媽媽的配合度，需要側躺及彎曲背部，才能於下背部的脊椎間隙埋入軟管；3、BMI指數，關鍵在減痛針的深度只有8公分，若背部深度超過，就沒辦法打到位置了。

董盈秀醫師說當初生產時也做了「減痛分娩」，打完減痛針的媽媽通常痛感會減輕，但還是會感受到子宮收縮時的緊繃，活動不受影響，所以不用擔心生寶寶時，不知道如何配合宮縮出力，讓媽媽可以維持正常的生產產程。