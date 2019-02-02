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準炸！你先看到猴子or老虎頭？一張圖看穿「最真實的個性」

點評:小編看到猴子XD你們呢～
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▲心測圖。（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》）

▲看看這張圖，你第一眼是看到老虎的頭還是吊著的猴子呢？（圖／翻攝自國外網站《Bright Side》

生活中心／綜合報導

你第一眼看到吊著的猴子還是老虎的頭呢？心理生物學家兼諾貝爾獲獎者Roger W. Sperry發現，人的左右腦各自擁有不同的功能，而人類的思想以及看到的物品都會受到左右腦影響，所以就算只是一張圖，每個人看見的圖樣都不會一樣。對此，國外網站《Bright Side》就和大家分享一則有趣的心理測驗，透過你所看見的動物，就可以看出你「最真實的個性」！

★測驗結果揭曉

一個老虎的頭

如果你第一眼就看到老虎的頭，那就代表你的左腦比右腦還要活躍，而且你是一個很會「分析」的人，非常注重目標和組織性；就算你遇到問題也不會手忙腳亂，你會想出一套解決的計畫，而且你的想法也很有邏輯又客觀。

但是你的缺點就在於，你的決定通常都是經過「仔細思考」才做出來的，所以你沒有辦法接受別人給你的意見，你很難改變自己的想法。你要記得，「謙虛」才能讓你走的更長遠，所以你應該要敞開心房聽聽別人的想法，說不定別人的建議對你也能有好處。

你有這5種個性

1.計劃：你會想出一套精密的計劃做事，像是寫清單。

2.精確：你擁有一個明確的目標，而且你也清楚知道該如何達標。

3.理性：你不容易被情緒綁架，因為你知道只有理性才不會妨礙你實現目標。

4.邏輯：你在數學、科學方面通常都會有不錯的表現。

5.務實：你腦海中的世界很真實，沒有什麼虛幻的想像，因此不管你的目標有多難，你就算拼了命也會成功實現。

▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）
▲有時候你也可以聽聽別人的意見，說不定能為你帶來好處。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

一隻掛在樹上的猴子

看到掛在樹上的猴子，就顯示你的右腦更活躍，而且你很有創意，當你遇到問題時，都會依賴自己的直覺（往往都會是對的），而不是利用批判性的思維。

你很清楚生活中所體驗過的每個經驗都是一種教訓，失敗也是邁向實現目標的一步。對你來說，達成目標的路途遠比實現更加重要；雖然你是一個大夢想家，但你很常會不小心迷失在自己的夢境中，你必須做的就是每隔一段時間「檢視自己」，並給予周圍的世界更多關注。

你的5種個性特徵

1.浮躁：你做事自動自發，很急性子。

2.情緒化：你關心很多身邊發生的事情，你也會花時間思考並根據感受採取行動。

3.很有創造力＆藝術天分：你很擅長音樂、美術以及其他能夠發揮創造力的學科。

4.直覺：你不會寫計劃，也不會有日程表，你都按照自己的直覺做事。

5.有夢想：與其說是目標，不如說你擁有一個偉大的夢想，你會努力實現，最後一定會成功。

▲自由,奔放,女孩,快樂,看風景,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你內心擁有一個偉大的夢想，總有一天你也一定會實現。

關鍵字： 心理測驗 個性 人格特質 心靈 動物
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