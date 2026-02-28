1盤熱量抵便當！中式小點排行榜曝　水餃排第3「冠軍吸飽油脂」

▲最邪惡、吸飽油脂的中式小點魔王，由鍋貼奪下。（示意圖／記者黃士原攝）

記者李佳蓉／綜合報導

下午茶或晚餐想隨便吃點東西墊墊胃，不少人會選擇鍋貼、水餃或小籠包，認為小小一顆負擔不大，但小心你已經掉進熱量陷阱！營養師張語希提醒，有些中式小點看起來精緻，一盤吃下來熱量竟然比一碗飯、甚至一整個便當還要高。她同步揭曉「中式小點熱量排行榜」，其中深受大眾喜愛的鍋貼竟吸飽油脂奪冠，水餃則位居第3名。

營養師張語希在粉專發文分析，中式小點容易「爆卡」的3大主因：首先是油脂含量高，為了追求多汁口感，內餡通常會加入大量肥肉；其次是精緻澱粉，外皮吸收快容易產生飢餓感；最後則是份量難控制，小小一顆容易讓人忍不住「再吃一個就好」，不小心就掃盤爆量。

根據張語希整理的「中式小點熱量排行榜」，前3名分別為：

鍋貼（10顆）：753 kcal（外皮煎得酥脆但也吸飽油脂，熱量直接奪冠）

小籠包（8顆）：520 kcal（一口爆汁的鮮甜，其實油香四溢）

水餃（10顆）：500 kcal（別以為水煮就清淡，內餡肥肉比例才是關鍵）

其餘常見點心如大餛飩（8顆）400 kcal、胡椒餅（1個）333 kcal、肉包（1個）305 kcal。低於300大卡的則有肉圓（1個／250 kcal）、燒賣（5顆／225 kcal）、水煎包（1個／165 kcal）以及蘿蔔糕（2片／130 kcal）。

想吃美食又不怕爆卡？張語希分享「3招聰明吃法」：

選對餡料：優先選擇高麗菜、韭菜等口味，內餡組成相對單純，減少混合肥肉。

蒸煮優先：蒸、煮比煎炸更健康，用油量更少。

醬料少沾：醬油膏、香油或辣油都含有額外熱量，少沾有助於控制熱量。

張語希提醒，享用中式小點時，建議額外搭配燙青菜或肉類（蛋白質）來源，不僅能維持營養均衡，更能增加飽足感，避免攝取過多澱粉。她強調：「不是不能吃，而是吃法很重要！」運用聰明挑選法，才能吃得安心不長肉。